[{"available":true,"c_guid":"f27c962a-10e7-4950-be74-588abda262ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a tanár nem sértett jogszabályt, nem érheti retorzió. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál viszont úgy vélik, hogy igenis munkaidőben nyilatkozott, és az iskolát csak az igazgató képviselhette volna.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a tanár nem sértett jogszabályt, nem érheti retorzió. A Nemzeti...","id":"20180104_szamonkertek_a_komaromi_tanart_aki_nyilatkozni_mert_a_szegyenfalrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27c962a-10e7-4950-be74-588abda262ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227a52-aa19-410c-86f1-c58b5450dc73","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_szamonkertek_a_komaromi_tanart_aki_nyilatkozni_mert_a_szegyenfalrol","timestamp":"2018. január. 04. 19:56","title":"Számonkérték a komáromi tanárt, aki nyilatkozni mert a szégyenfalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három déli államban évtizedek óta nem látott hóesés van. Több államban megbénult az élet a rendkívüli fagy miatt, eltörtek a vízvezetékek, nincs áram, akadozik a közlekedés. Nagyvárosok vannak hó alatt, és a helyzet egyelőre nem változik.","shortLead":"Három déli államban évtizedek óta nem látott hóesés van. Több államban megbénult az élet a rendkívüli fagy miatt...","id":"20180104_lilara_fagytak_az_amerikaiak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84120199-dc8f-4a15-a7cb-982d8c540a05","keywords":null,"link":"/vilag/20180104_lilara_fagytak_az_amerikaiak","timestamp":"2018. január. 04. 18:59","title":"Már lilára fagytak az amerikaiak, pedig a neheze csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cd139f-bfbf-474c-b7d6-fbab25c71820","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Kazahsztán a legújabb egykori szovjet tagköztársaság, amely a cirill ábécéről áttér a latinra. A váltás több egyszerű írásmódcserénél: csökken az orosz nyelv szerepe, Oroszország pedig szakításként éli meg a cirill betűk száműzését.","shortLead":"Kazahsztán a legújabb egykori szovjet tagköztársaság, amely a cirill ábécéről áttér a latinra. A váltás több egyszerű...","id":"201748__cirilllatin_haboru__kazahsztan_asoros__orosz_kisebbseg__nyelvukben_elnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cd139f-bfbf-474c-b7d6-fbab25c71820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c36c42-a3b5-4cd0-a431-40e40f815288","keywords":null,"link":"/kultura/201748__cirilllatin_haboru__kazahsztan_asoros__orosz_kisebbseg__nyelvukben_elnek","timestamp":"2018. január. 06. 15:00","title":"Moszkva morcosan fogadta, hogy ábécét és identitást cserélnek a kazahok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe94e317-108a-4340-bb1f-a57e39d87484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Bírói Hivatal közleménye szerint nem voltak megelégedve az eddigi elnök munkájával, ezért nem támogatták a pályázatát. ","shortLead":"Az Országos Bírói Hivatal közleménye szerint nem voltak megelégedve az eddigi elnök munkájával, ezért nem támogatták...","id":"20180104_Korszakvaltas__ezzel_magyarazzak_Handoek_a_Fovarosi_Torvenyszek_elnokenek_kiuteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe94e317-108a-4340-bb1f-a57e39d87484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43ad42-d6ee-48ef-b012-ad718db333ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Korszakvaltas__ezzel_magyarazzak_Handoek_a_Fovarosi_Torvenyszek_elnokenek_kiuteset","timestamp":"2018. január. 04. 19:55","title":"\"Korszakváltás\" – ezzel magyarázzák Handóék a Fővárosi Törvényszék elnökének kiütését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b529a1-d266-44d5-86a8-346d5db4bccb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú Katinka visszatért Budapestre, de továbbra sem mutatkozik férjével és edzőjével, Shane Tusuppal.","shortLead":"Hosszú Katinka visszatért Budapestre, de továbbra sem mutatkozik férjével és edzőjével, Shane Tusuppal.","id":"20180105_Tusup_nelkul_kezdett_edzeni_Hosszu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b529a1-d266-44d5-86a8-346d5db4bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58105dcd-316b-456d-9d8d-b861899bd652","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Tusup_nelkul_kezdett_edzeni_Hosszu","timestamp":"2018. január. 05. 06:55","title":"Tusup nélkül kezdett edzeni Hosszú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f1bf43-c965-4966-91a9-1e9b936e4731","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Néhány nem keresztény világvallás híveinek száma gyorsabban nőtt ugyan, de az említett kisegyházak követőinek számától így is messze elmarad.","shortLead":"Néhány nem keresztény világvallás híveinek száma gyorsabban nőtt ugyan, de az említett kisegyházak követőinek számától...","id":"201746_feltorekvo_kisegyhazak_ajehovistak_ahitesekes_abaptistak_alegerosebbek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f1bf43-c965-4966-91a9-1e9b936e4731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8d8f10-35c1-42fc-9d74-5637b7ee75ca","keywords":null,"link":"/itthon/201746_feltorekvo_kisegyhazak_ajehovistak_ahitesekes_abaptistak_alegerosebbek","timestamp":"2018. január. 06. 08:00","title":"Feltörekvő kisegyházak: a jehovisták, a „hitesek” és a baptisták a legerősebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ec822e-bd9d-46e1-a94a-d2aed885d937","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lehet azonban, hogy újra meg kell gyújtani. ","shortLead":"Lehet azonban, hogy újra meg kell gyújtani. ","id":"20180104_18_napig_egett_a_foldbol_feltoro_viz_oltotta_el_a_nagymajtenyi_gazkutat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ec822e-bd9d-46e1-a94a-d2aed885d937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4027a1a-6b51-4027-9517-2d04f7168236","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_18_napig_egett_a_foldbol_feltoro_viz_oltotta_el_a_nagymajtenyi_gazkutat","timestamp":"2018. január. 04. 21:59","title":"18 napig égett, a földből feltörő víz oltotta el a nagymajtényi gázkutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"A világ felfedezésének magyar szemmel nézve talán szokatlan, tengerparti országok lakói számára viszont magától értetődő módja a hajós körutazás. Nem olcsó mulatság, furcsaságai is vannak, de ha valaki teheti, egyszer érdemes kipróbálni.","shortLead":"A világ felfedezésének magyar szemmel nézve talán szokatlan, tengerparti országok lakói számára viszont magától...","id":"20180106_Hajos_korutazasok_divatja_miert_vonzo_mennyire_draga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532e313b-6b50-4531-9a5e-f87a654f4920","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Hajos_korutazasok_divatja_miert_vonzo_mennyire_draga","timestamp":"2018. január. 06. 13:00","title":"Hajós körutazások divatja: miért vonzó, mennyire drága?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]