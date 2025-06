Már a fővárosi Fidesz is arra készül, hogy meg lesz tartva a Pride

Szentkirályi Alexandra és a Fidesz fővárosi frakciója nem engedi el a Pride-témát és a hétfői rendkívüli ülésre benyújtottak egy javaslatot – írja a Magyar Hang.

Ebben arról írnak, hogy a „Fővárosi Közgyűlés elítéli, hogy 2025. június 28. napján a Fővárosi Önkormányzat által kerül(t) megrendezésre a Budapest Büszkeséget (Budapest Pride)” és a rendezvény megrendezésének hatáskörét a közgyűlés magához vonja.

Emellett arra tesznek javaslatot, hogy a grémium „nem járul hozzá öncélú szexuális propagandát népszerűsítő rendezvények önkormányzati rendezvényként történő megtartásához” és a „jövőben nem szervezhet közös rendezvényt, valamint lép szerződéses jogviszonyba olyan szervezettel, aminek tevékenysége nem áll összhangban a gyermekeknek az alaptörvényben védett alapvető jogaival, valamint a gyermekvédelmi törvény szellemiségével”. Azt is a közgyűlés hatáskörébe vonnák, hogy milyen zászlót lehessen kitenni az önkormányzat nevében.

Hasonló javaslatot már a szerdai közgyűlés elé is bevitt volna a Fidesz, azonban az ülést elnapolták. Az ülés ellehetetlenülésének előzménye, hogy miután Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette az idei Budapest Pride önkormányzati rendezvényként történő megtartását, a fideszes képviselők a napirend mintegy 30 pontjához nyújtottak be egy-egy azonos tartalmú módosító javaslatot arról, hogy az önkormányzati rendezvényekről és a város fellobogózásáról is a Közgyűlés dönthessen a főpolgármester helyett, illetve vonják vissza a szombati Budapest Büszkeség rendezvény megrendezését.

Tisza-Fidesz-bojkott miatt nem szavazott a jövő héttől érvényes költségvetésről a Fővárosi Közgyűlés Budapestnek keddig van érvényes költségvetése, de a mára tervezett szavazást hétfőre kellett halasztani, miután a két legnagyobb frakció képviselői az utolsó pillanatokban döntésképtelenné tették a Közgyűlést. A Fidesz a Pride-ra, a Tisza a Fideszre mutogat.

Bár ezek megszavazására önmagukban nem lett volna esélyük, a szavazással állásfoglalásra kényszeríthették volna a Pride témájától eddig következetesen tartózkodó Tisza Párt fővárosi képviselőit, akik azonban távolmaradtak. Amikor ez kiderült, akkor a Fidesz is bejelentette, hogy nem vesznek részt az ülésen. Ezzel a főváros is nehéz helyzetbe került, mivel a fővárosi képviselők így az utolsó előtti napon fognak a következő félév költségvetéséről szavazni. A Tisza Párt fővárosi frakciója később egy nyílt levélben sorolta fel, milyen feltételek mellett lennének hajlandóak részt venni a hét elején tartandó közgyűlésen.