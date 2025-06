Várkonyi Andrea leépít, Orbán Ráhel vadul toboroz: van egy megfejtés az összefüggésre

Orbán Ráhel csütörtökön jelentette be, hogy az általa vezetett BDPST Konceptnél minden kulcsszereplő a helyére került. Erre visszatérünk később, érdemes ugyanis előbb felidézni, hogy Várkonyi Andrea kilenc embert rúgott ki. Ahogy azt a napokban a HVG is megírta, ez a Whitedog Media nevű reklámügynökség állományának 12 százaléka, holott a 2024-es üzleti év nem sikerült rosszul, az eredmény terhére ugyanis 1 milliárd forint osztalékot vett fel Mészáros Lőrinc felesége.

A cég a honlapján feltünteti a megbízóit is, ezen főként Várkonyi férjének az érdekeltségei (például MBH Bank, Gallicoop, Hunguest, Opus-cégek) láthatók, de ott található köztük a 4iG és a Digi is, bár ez utóbbit már hivatalosan is beolvasztották a vállalat telekommunikációs cégébe, a One Magyarországba.

Ha nem feltételezzük, hogy a nyilvános adatok szerint a magyar gazdaság teljesítményét messze felülmúlóan gazdagodó Mészáros vonja meg nejétől a megrendeléseket, akkor más nagyvállalati szerződés kifutása okozhatja a Whitedognál a spórolást. Ahogy azt a 4iG lapunknak megerősítette, Várkonyiék júliusig dolgoznak a One számára, amelynek teljes arculatát megtervezték, mikor a telekommunikációs cég kinézetében is elhagyta a Vodafone-t.

A szerződés kifutása összecseng azzal a szóbeszéddel, amely szerkesztőségünkhöz még áprilisban jutott el, vagyis hogy Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya többször megfordult a 4iG-nél, és hogy a látogatások a majdani közös munkát alapozhatják meg. A Whitedogban történt elbocsátásokat az érintettek körében szintén a BDPST Koncept helyezkedésével magyarázták.

Toborzó iroda

Annyi biztos, hogy vad toborzási láz indult a Tiborcz István többségi tulajdonában álló BDPST cégcsoport kreatívfeladatokkal foglalkozó cégénél, az Orbán Ráhel vezetésével működő BDPST Konceptnél. Arról a HVG is beszámolt május végén, hogy a cég social media menedzsereket keres a LinkedInen, a munkakört stabil tulajdonosi háttérrel, ismert és újonnan piacra lépő megbízókkal és változatos feladatokkal próbálták vonzóvá tenni.