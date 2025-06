Hadházy Ákos arra számít, hogy a rendőrök kamerázni fognak a Pride-on

„Sokan kérdezik tőlem, hogy mi lesz szombaton?” – kezdi csütörtök délutáni posztját Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő, utalva a korábbi alkotmánymódosításra, ami lehetővé teszi többek között a Pride betiltását azáltal, hogy kimondja, a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való joga, az élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot – így a gyülekezési jogot is – megelőzi.

„Nem akarhatnak több ezer békés polgárt erővel szétkergetni” – politikai elemzők a betiltott Pride-ról Februári évértékelőjében Orbán Viktor üzente meg a Pride szervezőinek, hogy „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”, de a jelek szerint a kormánynak volt kár ennyi energiát ölnie a rendezvény elleni kampányba, mert várhatóan idén is lesz felvonulás.

Hadházy arra számít, hogy a rendőrség a kamerázáson kívül semmit nem fog csinálni, „ez ugyanis főpróba lesz, hogy mennyire működik az arcfelismerő rendszer. Ha működik, tömegesen érkeznek majd a büntetések. Ez azonban ne tántorítson el senkit! Sapka, kalap, napszemüveg – úgyis nagyon süt majd a nap” – írja.

A képviselő március óta minden kedden tüntetést szervez a „technofasiszta elnyomás”, a kínai arcfelismerő rendszerek, illetve a gyülekezési jog csorbítása ellen. Mai posztját azzal zárja, hogy a tüntetéssorozat nem fog véget érni a Pride-dal, a következő kedden újra tüntetésre szólítja követőit.

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn jelentette be, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal partnerségben megrendezi június 28-án a Budapesti Büszkeség rendezvényt. Budapest ezzel azt a korábbi hagyományt éleszti fel, amely szerint minden év júniusában – a szovjet csapatok kivonulására is emlékezve – szabadságünnepséget rendez az önkormányzat. Mivel a Pride így önkormányzati rendezvénynek minősül, nem vonatkozik rá a gyülekezési törvény, beleértve a kifejezetten a felvonulás ellehetetlenítését célzó módosítást.

A rendőrség ugyan egy múlt heti határozatban betiltotta az eseményt, a Városháza azonban továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy mivel ők nem tettek bejelentést, ezért a rendőrségnek nem volt mit betiltania. Illetve megerősítette azt is, hogy június 28-án szombaton lesz Pride, szerdán közzétették a felvonulás útvonalát is.

Megosztották az idei Budapest Pride útvonalát Valóban a Városháza parkból indul a menet, és a Műegyetem rakpart lesz a cél.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Reviczky Zsolt