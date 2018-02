[{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chadwick Boseman került a Rolling Stone magazin címlapjára, a színész interjút adott a lapnak. Az első fekete szuperhőst, a Fekete Párducot alakító Boseman élesen bírálta a hollywoodi gyakorlatot, miszerint még mindig kettős mérce alapján válogatnak a fehér és a fekete színészek között.","shortLead":"Chadwick Boseman került a Rolling Stone magazin címlapjára, a színész interjút adott a lapnak. Az első fekete...","id":"20180219_A_Fekete_Parducot_alakito_szinesz_Hollywood_meg_mindig_diszkriminal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ce556b-bffd-4837-838e-72a39927e761","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_A_Fekete_Parducot_alakito_szinesz_Hollywood_meg_mindig_diszkriminal","timestamp":"2018. február. 19. 16:06","title":"A Fekete Párducot alakító színész szerint Hollywood még mindig rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d68b21-aa85-4dcc-98e2-862c8190ff6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdődik az Országgyűlés tavaszi szezonja, a ciklus utolsó felvonása. Ilyenkor a kormányfő szokott számot adni ügyeink állásáról, de mivel az ügy most az OLAF-jelentés volna veje viselt dolgairól, így inkább Szófiában védi a határt. Mi azért követjük az eseményeket.","shortLead":"Kezdődik az Országgyűlés tavaszi szezonja, a ciklus utolsó felvonása. Ilyenkor a kormányfő szokott számot adni ügyeink...","id":"20180219_Kitavaszodik_a_Hazban_csak_Orban_repult_messze_Tiborcz_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d68b21-aa85-4dcc-98e2-862c8190ff6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7c494a-825c-48ab-88f0-9681efd338c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Kitavaszodik_a_Hazban_csak_Orban_repult_messze_Tiborcz_elol","timestamp":"2018. február. 19. 12:58","title":"Kövér szerint Szél Bernadett egy óvodás képességeit is alulmúlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances McDormand lett a legjobb női, Gary Oldman pedig a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances...","id":"20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07955d77-e878-4e00-a9ad-66c87143fbf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","timestamp":"2018. február. 19. 10:32","title":"Agyondíjazták a Három óriásplakátot az idei BAFTA-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9c8d1f-81df-47d1-bf55-4300d02113a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több humanitárius szervezettel összefogva fejleszti tovább a személyes biztonság ellenőrzésére szolgáló funkcióját a Facebook: a bajba jutottak ezentúl nemcsak a Safety Checket használó önkéntesek segítségét igényelhetik majd, hanem a helyzetnek megfelelő társulás szolgáltatásait is. ","shortLead":"Több humanitárius szervezettel összefogva fejleszti tovább a személyes biztonság ellenőrzésére szolgáló funkcióját...","id":"20180220_facebook_safety_check_szemelyes_biztonsag_funkcio_segitseg_felajanlasa_a_facebookon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9c8d1f-81df-47d1-bf55-4300d02113a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf336-e48c-4835-9362-82cf04fbc55e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180220_facebook_safety_check_szemelyes_biztonsag_funkcio_segitseg_felajanlasa_a_facebookon","timestamp":"2018. február. 20. 09:03","title":"A Facebook nem viccel: Vöröskeresztet csinálnak a legszomorúbb funkcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c077fb1a-45ee-4d12-a3fb-f7707cd19654","c_author":"Magyar Nemzet / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki belevág a munkákba, jól teszi, ha több vállalkozástól is árajánlatot, akár referencialistát kér, illetve utánanéz, kivel is köt szerződést pontosan, és az mit vállal. Aki elővigyázatlan, ráfizethet.","shortLead":"Aki belevág a munkákba, jól teszi, ha több vállalkozástól is árajánlatot, akár referencialistát kér, illetve utánanéz...","id":"20180219_Szamla_nelkul_olcsobb_a_lakasfelujitas_Ha_atvagjak_az_embert_sokkal_dragabb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c077fb1a-45ee-4d12-a3fb-f7707cd19654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d519ed68-9d13-4031-bfe5-d1caa6753b27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Szamla_nelkul_olcsobb_a_lakasfelujitas_Ha_atvagjak_az_embert_sokkal_dragabb","timestamp":"2018. február. 19. 16:03","title":"Számla nélkül olcsóbb a lakásfelújítás? Ha átvágják az embert, sokkal drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d4fc43-b417-407c-93f0-d7dd02d0b910","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan a Krím félsziget még mindig Ukrajna része, de a térképen más színnel jelölték. ","shortLead":"Hivatalosan a Krím félsziget még mindig Ukrajna része, de a térképen más színnel jelölték. ","id":"20180219_Ukrajnat_megcsonkito_terkepet_talalt_a_nagykovet_egy_budapesti_boltban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2d4fc43-b417-407c-93f0-d7dd02d0b910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba25f6b-6c1b-418b-9103-dfe9ef3adda5","keywords":null,"link":"/vilag/20180219_Ukrajnat_megcsonkito_terkepet_talalt_a_nagykovet_egy_budapesti_boltban","timestamp":"2018. február. 19. 17:58","title":"Ukrajnát megcsonkító térképet talált a nagykövet egy budapesti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f18279-8b41-4d7c-a64f-f77795ba56ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belső sávban érkező Mercedes szinte fékezés nélkül rohant bele a Ladába.","shortLead":"A belső sávban érkező Mercedes szinte fékezés nélkül rohant bele a Ladába.","id":"20180219_lada_niva_mercedes_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f18279-8b41-4d7c-a64f-f77795ba56ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536cfb04-64f2-4e95-9588-5b45ca49a9c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_lada_niva_mercedes_baleset_video","timestamp":"2018. február. 19. 04:01","title":"Egy ekkora becsapódástól a Lada Niva sem véd meg senkit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7851bd5-ea26-4a31-9871-94dd8a0e989a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180220_Ujabb_bizonyitek_felszamoltak_az_egeszsegugy_gondjait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7851bd5-ea26-4a31-9871-94dd8a0e989a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be3524a-7d3a-473d-ad12-4da33dcea393","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Ujabb_bizonyitek_felszamoltak_az_egeszsegugy_gondjait","timestamp":"2018. február. 20. 14:45","title":"Újabb bizonyíték: felszámolták az egészségügy gondjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]