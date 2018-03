Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító – tudatta családja.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő...","id":"20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37990501-1334-49ad-a202-091e5a4fbbb1","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","timestamp":"2018. március. 22. 10:02","title":"Meghalt Szöllősi Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló keménypályás tenisztornáról.","shortLead":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló...","id":"20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1afd862-0997-45a2-b4ff-a7fa6bb74c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","timestamp":"2018. március. 21. 19:59","title":"Nem a miami lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60f9345-6447-4ff8-bb62-8904f6fc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb mélység a kampányban.","shortLead":"Újabb mélység a kampányban.","id":"20180321_Gyilkossaggal_vadolja_egy_ismeretlen_eredetu_szorolap_Toth_Csaba_MSZPs_politikust","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60f9345-6447-4ff8-bb62-8904f6fc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f237d6-cb1e-457d-ad98-06ae5e2ce24b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Gyilkossaggal_vadolja_egy_ismeretlen_eredetu_szorolap_Toth_Csaba_MSZPs_politikust","timestamp":"2018. március. 21. 12:32","title":"Gyilkossággal vádolja egy ismeretlen eredetű szórólap Tóth Csaba MSZP-s politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja nagy leleplezésként ismertetett Soros-hálózatról szóló Bayer Zsolt-cikk hátterét. Azt mondják, hónapokkal ezelőtt kereste meg őket egy külföldi cég, akik mintha adatokat akartak volna kiszedni belőlük, ezért aztán találkozójukról a magyar civilek titokban kép- és hangfelvételt készítettek. Az biztos, hogy a találkozó dokumentumai a kormánypárti sajtóhoz kerültek.","shortLead":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja...","id":"20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cea20-dde0-4544-a51f-310a13863120","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","timestamp":"2018. március. 21. 11:40","title":"Titkosszolgálati háttérrel próbálta lejáratni a kormánypárti sajtó a Migration Aidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor az ember elhagyja korábbi életét. A klipet először a hvg.hu-n láthatják.\r

\r

","shortLead":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor...","id":"20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8801d9ed-0cc9-43b2-8c01-3b074f4c1056","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"Beck Zoli is beszállt a Mongoozba – Elköltöző klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések, az alacsony kamatszint, és a nemzetközi környezet is kedvez neki – ebben nagyjából megegyezik a GKI és a Pénzügykutató friss prognózisa. A jövőt azonban megannyi bizonytalanság övezi.","shortLead":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések...","id":"20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c130044a-d81d-4f1e-9ee8-bd264b307ab4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","timestamp":"2018. március. 21. 18:12","title":"Két prognózis: Fut a magyar gazdaság szekere, kérdés, hogy meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52ae730-be62-45d4-8c42-02a661e70580","c_author":"Nagy Attila Tibor","category":"hetilap","description":"Megalázó módon menesztette Rex Tillerson külügyminisztert Donald Trump amerikai elnök, aki a CIA éléről átirányított Mike Pompeo révén keményebbre hangolhatja a külpolitikát.","shortLead":"Megalázó módon menesztette Rex Tillerson külügyminisztert Donald Trump amerikai elnök, aki a CIA éléről átirányított...","id":"201812__amerikai_kulpolitika__forgoszinpad__bekemenyites__kenyekedve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52ae730-be62-45d4-8c42-02a661e70580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1465210-2a50-4d55-950f-d43ac4232d19","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812__amerikai_kulpolitika__forgoszinpad__bekemenyites__kenyekedve","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Kénye-kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot a cseh PPF-csoportnak, amely a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektetője.","shortLead":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot...","id":"20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4206d7-dacb-4e27-b38d-b5699c00f4f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","timestamp":"2018. március. 21. 08:16","title":"Cseh befektetőnek adják el a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]