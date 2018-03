Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a814b6-1d3d-4d0d-b1e4-fac3d34918c7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A 2018-as szezonban meggyőző választ kell adnia a Forma–1-nek erre a kérdésre ahhoz, hogy megtartsa a rajongóit, és a jövőben is legendákat gyártson. Összegyűjtöttünk pár szubjektív érvet arra, hogy miért lesz érdemes idén F1-es futamokat nézni.","shortLead":"A 2018-as szezonban meggyőző választ kell adnia a Forma–1-nek erre a kérdésre ahhoz, hogy megtartsa a rajongóit, és...","id":"20180323_Mi_ertelme_van_meg_egyaltalan_Forma1et_nezni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a814b6-1d3d-4d0d-b1e4-fac3d34918c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9de24-bd12-443e-8ffe-805da5bd778d","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Mi_ertelme_van_meg_egyaltalan_Forma1et_nezni","timestamp":"2018. március. 23. 20:30","title":"Mi értelme van még egyáltalán Forma–1-et nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","shortLead":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","id":"20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7ddeb-f8fa-400e-ba25-90510ee0b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","timestamp":"2018. március. 22. 13:00","title":"Ilyen a világ legkisebb projektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Erőss Zsolt és Kiss Péter 2013-ban mászták meg első magyarként a hegyet, azonban ereszkedés közben eltűntek.","shortLead":"Erőss Zsolt és Kiss Péter 2013-ban mászták meg első magyarként a hegyet, azonban ereszkedés közben eltűntek.","id":"20180322_A_Kancsendzonga_megmaszasaval_allitana_emleket_Varga_Csaba_a_ket_eltunt_magyar_hegymaszonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a83e491-977e-4df9-9e12-07a1483e1bea","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_Kancsendzonga_megmaszasaval_allitana_emleket_Varga_Csaba_a_ket_eltunt_magyar_hegymaszonak","timestamp":"2018. március. 22. 21:37","title":"A Kancsendzönga megmászásával állítana emléket Varga Csaba a két eltűnt magyar hegymászónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","shortLead":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","id":"20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0d1ba-ea9e-4886-ac16-57f69badb2f8","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","timestamp":"2018. március. 23. 20:55","title":"Kínos égés: 3-2-re alázták Szalaiékat a kazahok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár éve elindított állami hírcsatorna eddigi talán legjobb élő beszélgetését a kutyapártnak köszönheti. Lehet, több ilyen nem is lesz.","shortLead":"A pár éve elindított állami hírcsatorna eddigi talán legjobb élő beszélgetését a kutyapártnak köszönheti. Lehet, több...","id":"20180323_magyar_ketfarku_kutya_part_a_kozteveben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ed0ff2-c69d-4e23-bc3d-bfe57d45be4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_magyar_ketfarku_kutya_part_a_kozteveben","timestamp":"2018. március. 23. 21:48","title":"Magyar Kétfarkú Kutya Párt a köztévében: Kotkodács, kot-kodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8fe40d-2aaf-4bdc-bb5d-41e850c29783","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lány karjait és azok mozgáskoordinációját segítik elő ezekkel az úgynevezett rehabilitációs robotokkal az RTL Híradó tudósítása szerint. Egy másik pedig Vanessza memóriáját fejleszti.","shortLead":"A lány karjait és azok mozgáskoordinációját segítik elő ezekkel az úgynevezett rehabilitációs robotokkal az RTL Híradó...","id":"20180322_Robotokkal_gyogyul_az_autobalesetben_megserult_Burkus_Vanessza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad8fe40d-2aaf-4bdc-bb5d-41e850c29783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35903d-5b09-4799-99ba-21e93888fdf8","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robotokkal_gyogyul_az_autobalesetben_megserult_Burkus_Vanessza","timestamp":"2018. március. 22. 19:33","title":"Robotokkal gyógyul az autóbalesetben megsérült Burkus Vanessza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először adott interjút Karen McDougal. Könnyen lehet, hogy az őszinteség nagyon sokba fog neki kerülni.","shortLead":"Először adott interjút Karen McDougal. Könnyen lehet, hogy az őszinteség nagyon sokba fog neki kerülni.","id":"20180323_Trump_Playboymodellje_kipakolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238248a-92c1-47dc-9844-994a24a0d345","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Trump_Playboymodellje_kipakolt","timestamp":"2018. március. 23. 09:43","title":"Trump Playboy-modellje kipakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot csökkent a természetes fogyás, de csak azért, mert tavaly már januárban is influenzajárvány volt.","shortLead":"Nagyot csökkent a természetes fogyás, de csak azért, mert tavaly már januárban is influenzajárvány volt.","id":"20180323_Ha_nincs_jarvany_akkor_is_megallithatatlanul_fogy_a_nepesseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb37e29-0391-43d4-b6fe-5a1c056948b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Ha_nincs_jarvany_akkor_is_megallithatatlanul_fogy_a_nepesseg","timestamp":"2018. március. 23. 10:10","title":"Ha nincs járvány, akkor is megállíthatatlanul fogy a népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]