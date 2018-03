Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet a zenész 1984-ben vásárolt 43 200 fontért.","shortLead":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet...","id":"20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac939a98-dd14-4ab2-8aa0-9ca501086f09","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","timestamp":"2018. március. 25. 14:33","title":"Több mint 250 ezer fontért keltek el a Beatles első amerikai koncertjeinek fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180326_Migransok_vonultak_Kosa_Lajossal_Debrecenben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fc7acb-0634-4c89-82a5-6397ae753f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Migransok_vonultak_Kosa_Lajossal_Debrecenben","timestamp":"2018. március. 26. 12:55","title":"Migránsok vonultak Kósa Lajossal Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak ennél sokkal közelibb célpontok, amelyekre már most 100 százalékban alkalmasak ezek a technológiák.","shortLead":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak...","id":"20180325_onvezeto_hokotro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215a16e-f2bc-4102-ba03-bed285bdf93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_onvezeto_hokotro","timestamp":"2018. március. 25. 13:31","title":"Önvezető autók – valahol itt kellene kezdeni inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a cég; mérföldkőhöz érkeztek a Brexit-tárgyalások.","shortLead":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros...","id":"20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9de7c6-33c5-4a45-b1c3-715f214b5b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","timestamp":"2018. március. 25. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincet zsebre tette egy cseh milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A lengyel parlament illetékes bizottsága kiszámolta, mennyi kártérítés jár még Lengyelországnak Németországtól a második világháborús pusztításért. Berlin szerint Varsó egy lezárt ügyet akar kinyitni.","shortLead":"A lengyel parlament illetékes bizottsága kiszámolta, mennyi kártérítés jár még Lengyelországnak Németországtól...","id":"20180325_A_lengyelek_tobb_mint_500_milliard_dollart_kovetelnenek_a_nemetektol_a_mult_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329cfc-e358-4d9c-b69b-3d82a97f2d93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_lengyelek_tobb_mint_500_milliard_dollart_kovetelnenek_a_nemetektol_a_mult_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:52","title":"A lengyelek több mint 500 milliárd dollárt követelnének a németektől a múlt miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az itt élők tiltakoznak a tervezett kavicsbánya létesítése ellen, amely az erőművi beruházáshoz termelné az építőanyagot. Az aláírásgyűjtési akciót követően pénteken döntött a helyi választási bizottság, lehet voksolni.","shortLead":"Az itt élők tiltakoznak a tervezett kavicsbánya létesítése ellen, amely az erőművi beruházáshoz termelné...","id":"20180324_Nem_kell_a_Paks_2_epiteset_kiszolgalo_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eecab8-0c24-4325-b623-3184e5a8a8aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_kell_a_Paks_2_epiteset_kiszolgalo_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Helyi népszavazást tarthatnak Madocsán a Paks II. miatt tervezett kavicsbányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke, ezért sütizésre és teára hívta a brit énekest.","shortLead":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke...","id":"20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de229c3e-8ed8-4211-bafb-c61d246107e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","timestamp":"2018. március. 25. 17:13","title":"Sütit sütött az új-zélandi kormányfő Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokaknak nyárig kell majd várniuk a 12 ezer forintos jóváírásra a fűtésszámlából-tudta meg a Népszava.","shortLead":"Sokaknak nyárig kell majd várniuk a 12 ezer forintos jóváírásra a fűtésszámlából-tudta meg a Népszava.","id":"20180324_Nem_jon_ossze_minden_fogyasztonal_a_kampanyra_idozitett_rezsicsokkentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90691130-175d-4800-853f-de907cef39d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_jon_ossze_minden_fogyasztonal_a_kampanyra_idozitett_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 24. 17:00","title":"Nem jön össze minden fogyasztónál a kampányra időzített rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]