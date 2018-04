Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","shortLead":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","id":"20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a03e37-624d-4533-903a-55cd4978d53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","timestamp":"2018. április. 08. 12:31","title":"Érezték a méhkeréki rendőrök, hogy a Romániába tartó Porschéval nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-P kormányfőjelöltje előtte Áder Jánost bírálta.","shortLead":"Az MSZP-P kormányfőjelöltje előtte Áder Jánost bírálta.","id":"20180408_A_Fidesz_visszautasitja_Karacsony_Gergely_eroszakos_megszolalasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3421a5-9ddc-4a69-a16c-b4ff05cc0128","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fidesz_visszautasitja_Karacsony_Gergely_eroszakos_megszolalasat","timestamp":"2018. április. 08. 13:49","title":"A Fidesz visszautasítja Karácsony Gergely \"erőszakos megszólalását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044d567-3cba-4b8f-9010-7c535dbd757c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok egy kínai céggel közösen készítenék el az IMx Kurót, ami igencsak ígéretesnek tűnik.","shortLead":"A japánok egy kínai céggel közösen készítenék el az IMx Kurót, ami igencsak ígéretesnek tűnik.","id":"20180410_nissan_elektromos_auto_pekingi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9044d567-3cba-4b8f-9010-7c535dbd757c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c667ff1-20c3-4526-93a2-782a907bae96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_nissan_elektromos_auto_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 10. 08:21","title":"600 km-es hatótávval érkezhet a Nissan meglepetés e-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c02b5-7609-42ca-b244-165dc451f860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El kell ismernem, hogy a Fidesz megnyerte a választást – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a választási eredmények megismerése után. ","shortLead":"El kell ismernem, hogy a Fidesz megnyerte a választást – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a választási eredmények...","id":"20180408_lemond_vona_gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c02b5-7609-42ca-b244-165dc451f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e77d85-9ace-449e-a8b3-aacb1278831f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_lemond_vona_gabor","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Lemond Vona Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több olyan képernyőkép kering a közösségi oldalakon, amelyek változó szavazószámot mutatnak a vasárnap esti fél 7-től 7-ig tartó időszakban. Úgy tűnik, az NVI-nél több strigulát húztak be a kelleténél. ","shortLead":"Egyre több olyan képernyőkép kering a közösségi oldalakon, amelyek változó szavazószámot mutatnak a vasárnap esti fél...","id":"20180409_Furcsa_dolgot_vel_felfedezni_a_valasztasi_adatokban_Nincs_vele_egyedul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232f3bfd-73b9-4b7d-b604-34beeba66409","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Furcsa_dolgot_vel_felfedezni_a_valasztasi_adatokban_Nincs_vele_egyedul","timestamp":"2018. április. 09. 11:54","title":"Furcsa dolgot vél felfedezni a választási adatokban? Nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénteken részletesebb beszámolót tett közzé az Opus-csoport, melyből kiderül, hogy áll össze a vállalat bevétele és profitja.","shortLead":"Pénteken részletesebb beszámolót tett közzé az Opus-csoport, melyből kiderül, hogy áll össze a vállalat bevétele és...","id":"20180408_Elkepeszto_mennyisegu_bevetelt_generaltak_Meszaros_mediacegei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746e5322-fddc-4778-b518-985ae897b153","keywords":null,"link":"/kkv/20180408_Elkepeszto_mennyisegu_bevetelt_generaltak_Meszaros_mediacegei","timestamp":"2018. április. 09. 08:59","title":"Elképesztő mennyiségű bevételt generáltak Mészáros médiacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]