Megosztották az idei Budapest Pride útvonalát

Szerdán késő délután a Budapest Pride közzétette a szombati, a fővárossal közösen szervezett felvonulás útvonalát. Mint azt Karácsony Gergely is említette korábban, a Városháza parknál lesz a gyülekező délután kettőkor, majd háromkor indul el a menet a Károly körúton az Astoria felé, innen a Múzeum körúton a Kálvin, majd a Fővám térhez.

„A sok tízezresre duzzadt tömeg, a Szabadság menete átkel a Szabadság hídon, ahol balra fordulunk a Műegyetem rakpartra. Itt, a Műegyetem előtt veszi kezdetét a felvonulás utáni szenzációs programunk, beszédmondókkal, előadókkal, zenészekkel!” – írják a Facebook-oldalukon. Hozzátették: a menethez bárhol lehet csatlakozni, illetve bárhol el is lehet hagyni. Egy bővebb tájékoztatóban arról is írtak, hogy menetkísérők gondoskodnak a vonulók biztonságáról a felvonulás teljes időtartama és hossza alatt.

Mint mi is írtunk róla, Tuzson Bence a napokban a Facebookon közzétett videójában börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergely főpolgármestert a Budapest Pride-felvonulás miatt, illetve az igazságügyi miniszter kedden több budapesti nagykövetségnek is levelet küldött, amelyben arra emlékeztette őket, hogy felvonulás a kormány szerint be van tiltva, és erről „informálják kollégáikat is”.

A miniszter a levelében azt írja, hogy a jogi helyzet egyértelmű, és bűncselekményt követ el az, aki a tiltás ellenére mégis megszervezi a rendezvényt, amiért akár egy év börtönt is kaphat. Aki pedig részt vesz a betiltott rendezvényen, szabálysértést követ el.

A Budapest Pride szervezői a fentiekre reagálva szintén írtak az érintett nagykövetségeknek, tételesen felsorolva, miben téved az igazságügyi miniszter. Levelükben leszögezték: a főváros által a Magyar Szabadság Napja alkalmából a 30. Budapest Pride megünneplésére szervezett rendezvény nem tiltott, és nem is jogellenes.