[{"available":true,"c_guid":"fef17bdb-8278-460c-bc11-65ecdcdedb25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német belügyminisztérium támogatja a zsidó szervezetek azon javaslatát, amely szerint megfoszthatóak a menedékjogtól azok a bevándorlók, akik nem tartják tiszteletben Németország értékeit. A Deutsche Welle német híroldal szerint a javaslat akkor hangzott el, amikor az országban terjedőben van az antiszemitizmus.","shortLead":"A német belügyminisztérium támogatja a zsidó szervezetek azon javaslatát, amely szerint megfoszthatóak a menedékjogtól...","id":"20180409_Nem_kellenek_Nemetorszagban_az_antiszemita_bevandorlok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef17bdb-8278-460c-bc11-65ecdcdedb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e3f18e-0ac3-443d-8080-f34df3df6943","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nem_kellenek_Nemetorszagban_az_antiszemita_bevandorlok","timestamp":"2018. április. 09. 18:23","title":"Nem kellenek Németországban az antiszemita bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","shortLead":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","id":"20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f0353-2224-4333-8b9b-ea6dbef0092c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. április. 09. 09:39","title":"Veszteség és botrányok – kirúgták a Deutsche Bank brit vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás tisztaságát vizsgálja annak apropóján, hogy több szálon is felmerült az oroszok kapcsolata a végül megválasztott Donald Trump kampánystábjával.","shortLead":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe0fb1f-e1cf-4ad1-9e3e-a7d017613e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. április. 11. 06:03","title":"A Trump orosz kapcsolatait vizsgáló ügyész eljutott a Facebookig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl hízelgő képest fest Magyarország jövőjéről a The Guardian vélemény rovatának szerzője. Cas Muddle szerint Orbán Viktor Magyarországa nem Európa jövőjét, hanem a haldokló múltat képviseli. ","shortLead":"Nem túl hízelgő képest fest Magyarország jövőjéről a The Guardian vélemény rovatának szerzője. Cas Muddle szerint Orbán...","id":"20180410_the_guardian_orban_illiberalis_kleptokraciaba_forditotta_magyarorszagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581a217-e252-4b06-96e2-59d1725f2908","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_the_guardian_orban_illiberalis_kleptokraciaba_forditotta_magyarorszagot","timestamp":"2018. április. 10. 18:49","title":"The Guardian: Orbán illiberális kleptokráciát csinált Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","shortLead":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","id":"20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b950e6-79d5-498d-be68-0f620eb4aa3d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","timestamp":"2018. április. 09. 15:09","title":"Nagy Iván Zsolt: Zokogni és túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről mondott le, de a biztos egzisztenciát jelentő képviselőségből sem kér, a gesztusban van valami szokatlanul tisztességes. Ha viszont hosszabban is átgondoljuk a történteket, a lépés leginkább logikus.","shortLead":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről...","id":"20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373f5cf6-cd03-4980-aa8b-8c3d3d6e2f14","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","timestamp":"2018. április. 11. 06:30","title":"Vona Gábor elfoglalta új pozícióját, mostantól ő a magyar politika sötét lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint a hét katona \"nem az eljárásnak megfelelően vették őrizetbe és büntették meg\" a rohingyákat.","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint a hét katona \"nem az eljárásnak megfelelően vették őrizetbe és büntették meg\"...","id":"20180410_tiz_evet_kapott_hat_mianmari_katona_tiz_rohingja_lemeszarlasaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa435028-ed54-4814-9732-b1f7dc1642dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_tiz_evet_kapott_hat_mianmari_katona_tiz_rohingja_lemeszarlasaert","timestamp":"2018. április. 10. 21:31","title":"Tíz évet kapott hat mianmari katona tíz rohingya lemészárlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","shortLead":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","id":"20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e061ba19-e061-4b1e-8bff-0206685af884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 09. 13:44","title":"Állami béremelés lesz a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]