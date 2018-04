Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Juhász Pétert, valamint Fekete-Győr András Momentum- és Kovács Gergely MKKP-elnököt a választás és a kampány tanulságairól, valamint a hogyan továbbról kérdezte a műsorvezető.

Juhász szerint – akinek pártjára kevesebb mint 34 ezer szavazat érkezett – el kell ismerni, hogy az ő politikájukra, arra, hogy nem pártérdekből, hanem egy közösség, az ország érdekében politizálnak, nincs igény. Azt mondta, a legnagyobb hibát azzal követték el, hogy folyamatosan háttérbe szorították magukat, próbáltak koordinálni, ezért sokszor elmondatták a konkurens pártok vezetőivel, hogy az Együttre nem érdemes szavazni. Ez pedig önbeteljesítő jóslatként működött, ezért végzett az Együtt mindössze 0,64%-os eredménnyel.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, Kovács Gergely elégedett az eredménnyel. Mint mondta, azt tervezték, ha 5% fölött végeznek, akkor elutaznak egy fél évre nyaralni, ha pedig 1% alatt, akkor nem tudták volna visszafizetni a kampánypénzt, ezért elmenekültek volna külföldre. Hozzátette: most már ők is rájöttek, hogy a Kutyapárt tehet az ellenzék vereségéről. "Ezt nyilván az okozta, hogy nemrégen még a Magyar Gárdát csináltuk, hogy Gyurcsány Ferenc tagja a pártnak, az, hogy végig a visszalépésekről tárgyalt az egész választási kampányban" – magyarázta.

A momentumos Fekete-Győr András rémálomnak nevezte a vasárnapi eredményt a kétharmad miatt. Nem azért, mert a Momentum nem jutott be a parlamentbe, ők ugyanis hosszabb távra terveznek. Úgy véli, a parlamenten kívül ugyanúgy lehet hatékonyan politizálni, ők pedig soha nem voltak annyira motiváltak, mint most. Arról is beszélt, hogy az elmúlt három napban több mint háromezren jelentkeztek a pártba.

Baló György az azonnali következményekről is kérdezte a pártelnököket, ezzel kapcsolatban Juhász Péter emlékeztetett: a párt öt fős vezetőségének 150 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetnie az 1% alatti választási eredmény miatt, ebből adomány formájában 30 millió futott be hozzájuk. Ha nem sikerül összegyűjteni az összes pénzt, akkor majd részletekben fizetik vissza, a fizetésükből vonja majd le az állam. Ha így lesz, mondta, "akkor nem fogunk politizálni, tudomásul vesszük, hogy ennyit ér az a munka, amit mi betettünk". Úgy fogalmazott, ő személy szerint elég sokat tett az elmúlt négy évben az asztalra, "ha a magyar társadalom részéről ez a hála, ha a különböző ellenzéki pártok működéséből következően ez a helyzet ma Magyarországon, akkor én nem látom, hogyan kéne politizálni" – mondta.

Kovács Gergely arról beszélt, hogy úgyis lemondási dömping van – távozott a Jobbik, az MSZP, az Együtt elnöke és az LMP társelnöke –, így hát ő is beszáll, a saját javára mond le az elnöki posztról.

Arra a felvetésre, hogy miért nem tudták jobban megszólítani a vidékieket az ellenzéki pártok és az MKKP, azt mondta: azokon a helyeken, ahol felújítottak, építettek, javítottak valamit, például buszmegállót vagy óvodát, szépen teljesített a párt. Vagyis építeni kell még 70 ezer buszmegállót a következő négy évben, és a következő választáson simán megugorják a küszöböt. Elmondta azt is, hogy Zalaegerszegen például azért nem volt jelöltjük, mert nem jutottak el a városba. Amikor akartak, mindig felsővezeték-szakadást jelentett a MÁV.

Juhász Péter ennél komolyabban válaszolt, szerinte olyan borzasztó állapotban van Magyarország nyilvánossága, hogy vidékre nem lehet eljuttatni a politikai üzeneteket. Nehéz ugyanis aktivistákat találni, olyan embereket, akik nincsenek megfélemlítve, vagy nem függnek a helyi hatalomtól. Úgy látja, választás által nem leváltható a Fidesz, mert az ellenzéki pártok nem egy másik párttal, hanem magával az állammal állnak szemben.

Arról is kérdezte a pártelnököket Baló, hogy miért volt olyan vérszegény, ötlettelen az ellenzékiek kampánya. A Kutyapárt vezetője úgy látja, hogy az egész kampányt csak a pártok vitája tette ki, s azzal lehetett népszerűséget elérni, ha valaki visszalépett.

Juhász Péter szerint azonban mindez badarság, és főleg egyáltalán nem vicces. Ő – mondta el sokadszor – abban látta volna a megoldást, a kormány leváltásának lehetőségét, ha a választás előtt egy-másfél évvel létrejön az "új pólus", azaz az LMP, a Momentum, az Együtt és a Párbeszéd együttműködése, a koordináció pedig október tájára lezajlik.

Hozzátette azt is, hogy szerinte 150 millió forintból – azaz választókerületenként 1,3 millióból – lehetetlen kampányolni. Erre Kovács Gergely úgy reagált, hogy ők 20 millióból bonyolították le az egészet. A támogatásként kapott összegből ugyanis 160-at megpályáztattak és ki is fizettek értelmes projektekre, a maradékból pedig A4-es és A3-as plakátokat, valamint matricákat nyomtattak. Megjegyezte azt is, hogy hozzájuk is rengetegen jelentkeztek az elmúlt napokban, bár csökkenő a tendencia: kedden még félmillióan, szerdán azonban már csak 400 ezren akartak párttagok lenni.

A hogyan tovább kérdése is előkerült a műsorban. A Momentum és az MKKP elnöke jelezte, dolgoznak tovább, Juhász szerint azonban az Együttöt valószínűleg felszámolják. A politikus megjegyezte: "Én boldogan folytatnám az ellenállást, csak valaki magyarázza el, hogy minek."