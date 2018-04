Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának" tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak. 1 milliárd eurót ad az EU, hogy végre valóság legyen a csodaanyagból Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően beiratkozott az egyetemre, mert úgy gondolta, itt az ideje, hogy választ találjon az élet legfőbb kérdésére. 82 évesen elvégezte a filozófia szakot, így tudta feldolgozni felesége halálát Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra. "Edit, ne csináld!" – üzent Miklós Editnek a síszövetség elnöke
Négy és fél évig működött Magyarországról híreket közlő, angol nyelvű portál. Újabb lap szűnik meg: vége a Budapest Beaconnek
A fast fashion lánc belassult. Saját újítása miatt került bajba a H&M
Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített képből nyílt kiállítás a francia főváros első digitális képzőművészeti központjában, a L'Atelier des Lumieres-ben. Vetített Klimt-képekből készült kiállítás Párizsban – fotók!
Jégeső is lehet. Tovább tart a zivataros korai nyár
A republikánus képviselő bejelentette, hogy az ősszel tartandó félidős választásokon nem jelölteti magát újra, és 2019 januárjában távozik a washingtoni politikai életből.
Visszavonul Paul Ryan, a washingtoni házelnök