Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","shortLead":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","id":"20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c1331e-fb6a-4f24-a053-28b9598f2792","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","timestamp":"2018. április. 23. 12:34","title":"Fényes, zöldes tűzgömböket láthat a héten, ha felnéz az égre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccebee2-f631-4d46-af04-47efc869476b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizonyos körökben igazán népszerű orosz autós tuningcég, a TopCar, elkészült legújabb művével.","shortLead":"A bizonyos körökben igazán népszerű orosz autós tuningcég, a TopCar, elkészült legújabb művével.","id":"20180421_topcar_autotuning_porsche_panamera","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccebee2-f631-4d46-af04-47efc869476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a0a2e8-fddf-46a7-a37e-34bd901e3b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_topcar_autotuning_porsche_panamera","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Több a szénszál ezen az orosz Porschén, mint egy űrrakétán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak, ahol sokkal drágább.","shortLead":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak...","id":"20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382e8bf4-5ed5-41db-abe2-e4cf0c51e50d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","timestamp":"2018. április. 22. 08:41","title":"160 forint Európa legolcsóbb benzinének literje, mutatjuk hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A falvakban félmillió üres lakás áll, a városokban viszont nincs elég otthon.","shortLead":"A falvakban félmillió üres lakás áll, a városokban viszont nincs elég otthon.","id":"20180423_Nagy_a_gond_a_lakasszerkezettel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cdda29-312b-4697-b579-7bd8299cf7a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180423_Nagy_a_gond_a_lakasszerkezettel","timestamp":"2018. április. 23. 09:35","title":"Nagy a gond a lakásszerkezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3371717f-7aa7-4ae5-a853-dd70f008ce65","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Egy kis háttérhatalomra a jelek szerint szüksége volna a kormányellenes tüntetés szervezőinek, mert egyedül nem nagyon találják, merre is volna az előre. A demonstráció kezdeményezői most is szólni akartak az emberekhez, de nem futotta sokkal többre, mint hogy a tömeg nagyságát ünnepeljék. Márki-Zay Péter volt az, aki másodjára már kihasználta a színpadot, hogy maga fogjon az ellenzék építésébe.","shortLead":"Egy kis háttérhatalomra a jelek szerint szüksége volna a kormányellenes tüntetés szervezőinek, mert egyedül nem nagyon...","id":"20180422_Halasak_lehetnek_a_szombati_tuntetes_szervezoi_hogy_MarkiZay_atlepett_rajtuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3371717f-7aa7-4ae5-a853-dd70f008ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a51536-8fe2-46c4-ab41-fd7db4366512","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Halasak_lehetnek_a_szombati_tuntetes_szervezoi_hogy_MarkiZay_atlepett_rajtuk","timestamp":"2018. április. 22. 10:53","title":"Hálásak lehetnek a szombati tüntetés szervezői, hogy Márki-Zay átlépett rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03369a4c-5033-4fac-84a6-f897318e2c17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem pont ezt a felvételt kellett volna választani erre a célra. De ha már így történt, akkor legalább gyorsan ki lehetne javítani az úthibát.","shortLead":"Talán nem pont ezt a felvételt kellett volna választani erre a célra. De ha már így történt, akkor legalább gyorsan ki...","id":"20180421_hungarikum_facebook_boritokep_nif_zrt_uthiba_esoviz_bicikli_bicikliut_kerekpar_kerekparut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03369a4c-5033-4fac-84a6-f897318e2c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e47698-dd8a-4520-96b0-cb088fc3897c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_hungarikum_facebook_boritokep_nif_zrt_uthiba_esoviz_bicikli_bicikliut_kerekpar_kerekparut","timestamp":"2018. április. 21. 17:23","title":"Egy kis hungarikum: Facebook-borítóképre tette az úthibát a NIF Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea74924-3127-4950-b9b3-4cde2c31e2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","timestamp":"2018. április. 21. 16:56","title":"Szanyi nem akar primadonnát a párt élére, indulhat az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d9d7a-bbbd-4821-83b1-84e2fbf8e430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tancsapda és Billy Idol egy-egy slágerét is előadták a Szeged Rocks flashmobon című eseményen.","shortLead":"A Tancsapda és Billy Idol egy-egy slágerét is előadták a Szeged Rocks flashmobon című eseményen.","id":"20180421_Negyszaz_rocker_csapott_bulit_a_szegedi_Dom_teren__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95d9d7a-bbbd-4821-83b1-84e2fbf8e430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1272c45d-b2ba-43fe-88f7-2fce095dc6bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Negyszaz_rocker_csapott_bulit_a_szegedi_Dom_teren__video","timestamp":"2018. április. 21. 20:21","title":"Négyszáz rocker csapott bulit a szegedi Dóm téren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]