[{"available":true,"c_guid":"1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201817_a_fal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fa4c9f-b03e-4406-a51e-fd598d104a81","keywords":null,"link":"/itthon/201817_a_fal","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Hamvay Péter: A Fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ingyenalkohol, félmeztelen táncosnők, fiatalok nélküli panelbeszélgetések és egy teljesen érdektelen EU-biztos, Navracsics Tibor – a résztvevők szerint az EU soros elnöki tisztét betöltő Bulgária, és néhány EU-s képviselő megmutatta, hogyan nem szabad EU-s ifjúsági konferenciát szervezni. Navracsics Tibor jelezte, nem helytálló, ami a tudósításokban szerepel.","shortLead":"Ingyenalkohol, félmeztelen táncosnők, fiatalok nélküli panelbeszélgetések és egy teljesen érdektelen EU-biztos...","id":"20180425_Botranyosra_sikerult_az_EU_ifjusagi_foruma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af56e0e0-6a65-4c99-85eb-7f4b3a345d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Botranyosra_sikerult_az_EU_ifjusagi_foruma","timestamp":"2018. április. 25. 12:37","title":"Navracsicsra és a topless-táncosokra is kiakadtak a botrányos EU ifjúsági fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabaac73-c78b-4fe3-b0cd-61d74befd209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-piac legnagyobb problémája, hogy nem vagy csak nehezen tud megküzdeni az óratekerőkkel. Brüsszelben viszont született egy megoldás.","shortLead":"A használtautó-piac legnagyobb problémája, hogy nem vagy csak nehezen tud megküzdeni az óratekerőkkel. Brüsszelben...","id":"20180425_oratekeres_adatbazis_szervizkonyv_eu_magyar_hasznalt_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabaac73-c78b-4fe3-b0cd-61d74befd209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9e65fe-3733-4b90-8bb7-1da6162311bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_oratekeres_adatbazis_szervizkonyv_eu_magyar_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 25. 13:26","title":"Brüsszel is megállítana valamit: a használt autós óratekerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról is ír, de megvallja azt is, mi a kormány igazi célja a civiltörvénnyel.



