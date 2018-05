Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c306c70-59b4-4857-a2be-83bafb3f85c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Telegramra azért dühösek a rezsimek, mert nem adja át a titkos üzenetküldés kódkulcsait a helyi hatóságoknak.","shortLead":"A Telegramra azért dühösek a rezsimek, mert nem adja át a titkos üzenetküldés kódkulcsait a helyi hatóságoknak.","id":"20180430_Oroszok_ezrei_alltak_ma_ki_a_Telegramert_erre_most_Iran_is_betiltotta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c306c70-59b4-4857-a2be-83bafb3f85c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8aab0f-0f55-46b7-a133-2162500de60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_Oroszok_ezrei_alltak_ma_ki_a_Telegramert_erre_most_Iran_is_betiltotta","timestamp":"2018. április. 30. 19:38","title":"Oroszok ezrei álltak ma ki a Telegramért, erre most Irán is betiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c093457-b463-4e92-b2e2-cf129697a7eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi rendőrtiszt állítása szerint még nem találkoztak hasonló esettel, azt javasolják a lakosságnak, hogy ne hagyják őrizetlenül a holmijukat költözéskor. Jó hírünk a nagyvilágban – sokadik rész. ","shortLead":"Egy helyi rendőrtiszt állítása szerint még nem találkoztak hasonló esettel, azt javasolják a lakosságnak, hogy ne...","id":"20180501_Magyar_migransok_loptak_Torontoban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c093457-b463-4e92-b2e2-cf129697a7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b5e977-b199-42b6-87c9-93d6987ed233","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Magyar_migransok_loptak_Torontoban","timestamp":"2018. május. 01. 15:15","title":"Magyar migránsok loptak Torontóban, egyiküket egy riporter is elkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki azok a tüntetők, akik miatt erőszakba fulladt a május elsejei tüntetés Párizsban idén is. A rendőrség becslése szerint a rendbontók körülbelül 1200-an lehettek: szétvertek egy McDonald’s éttermet, több autót, robogót felgyújtottak. A rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be. Már korábban tudni lehetett, hogy az ünnepen elszabadulhat az erőszak Párizsban: a hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy bankokat, ingatlanügynökségeket, autókereskedéseket vehetnek célba antikapitalista tüntetők.\r

","shortLead":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki...","id":"20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b41fbb8-4113-49e7-b16b-f1f1d8420069","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","timestamp":"2018. május. 01. 18:53","title":"Gyorséttermet vertek szét, autókat gyújtottak fel párizsi tüntetők – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik, a csehek nem tudnak hibázni, ügyesen lavíroznak a német anyakonszern útvesztőjében úgy, hogy mindig jól jönnek ki belőle. Ha minden (a)Karoq szóvicc mellé egy autóeladás strigulát is behúzhat majd a Skoda, akkor nem lesz itt gondjuk.","shortLead":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik...","id":"20180501_skoda_karoq_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3472328b-14bf-4879-9470-0b5b2fba14f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_skoda_karoq_teszt","timestamp":"2018. május. 01. 14:00","title":"Skoda Karoq-teszt: nem olcsó, de a szóvicceket ingyen kapjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c3dd64-ce7b-49a7-8745-54e86b2458ea","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van amikor a kevesebb a gyakorlatban bizony több, és most már tudjuk, hogy ez a mondás alapvetően a Porschékra is igaz.","shortLead":"Van amikor a kevesebb a gyakorlatban bizony több, és most már tudjuk, hogy ez a mondás alapvetően a Porschékra is igaz.","id":"20180430_porsche_911_718_cayenne_panamera_egyet_turbo_sportkocsi_szedan_kombi_divatterepjaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c3dd64-ce7b-49a7-8745-54e86b2458ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ad233-9dbd-4c53-a915-ed11171f9076","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_porsche_911_718_cayenne_panamera_egyet_turbo_sportkocsi_szedan_kombi_divatterepjaro","timestamp":"2018. április. 30. 06:41","title":"Miért jobb egy 20 millió forintos Porsche egy 60 milliósnál? Kipróbáltuk mindkettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt hívta elbeszélgetni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"A Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt hívta elbeszélgetni a magyar miniszterelnököt.","id":"20180430_Brusszelbe_rendeltek_Orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea76ae0b-b88d-46f2-a421-58417c41ca0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Brusszelbe_rendeltek_Orbant","timestamp":"2018. április. 30. 08:19","title":"Brüsszelbe rendelték Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","shortLead":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","id":"20180501_A_COFjogasz_megszakert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef868af5-4f7b-497b-84a0-cc0df9eda2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_A_COFjogasz_megszakert","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"A CÖF-jogász megszakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi polgár” nevű szervezet követőinek száma. Utoljára a nácik idején hívták Németországot hivatalosan birodalomnak.","shortLead":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi...","id":"20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9d152-1b73-484d-8d02-6929b61110a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 13:34","title":"Aggasztóan nő a „birodalmi polgárok” száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]