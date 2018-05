Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan meghaltak. A terrorcselekmény a titkosszolgálatok épületeinek közelében, a vidékfejlesztési és lakásügyi minisztériumtól nem messze történt. Egy öngyilkos támadó felrobbantott egy pokolgépet, amikor a minisztériumokba a reggeli munkakezdéskor tisztviselők érkeztek. \r

Később a helyszínen összegyűlt emberek, köztük újságírók csoportjához lépett egy másik gyalogos merénylő, aki szintén működésbe hozott egy robbanószerkezetet. Nyolc újságíró meghalt, az áldozatok között volt az AFP francia hírügynökség helyi fotósa Shah Marai is aki 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában. \r

Ez volt az újságírók elleni legvéresebb merénylet a tálibok 2001. decemberi bukása óta - hangsúlyozta a kabuli kettős merényletre reagálva közleményében a Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet, amely szerint tudatosan a sajtót támadták.\r

Az AFP hírigazgatója, Michele Léridon méltatta az újságíró bátorságát, szakmai tudását és nagylelkűségét, aki merényletek tucatjairól tudósított, mielőtt saját maga is a barbárság áldozata lett.\r

A 48 éves Sah Marai 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában, tudósított a tálib uralom korszakában, majd a 2001. évi amerikai invázióról, annak valamennyi fontos fejleményéről.\r

\r

\r

","shortLead":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan...","id":"20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0161417c-d12d-44be-b502-c902daf09685","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","timestamp":"2018. május. 01. 13:10","title":"Válogatás a pokolgépes merényletben elhunyt Shah Marai fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","shortLead":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","id":"20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe97e53-974d-4d50-9365-9ae44ba03d44","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","timestamp":"2018. május. 01. 13:21","title":"Tudta, hogy 72 lóerős a valaha készült leggyengébb AMG Mercedes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","id":"20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c094a6-2630-48d2-a290-401ab92fda9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","timestamp":"2018. május. 02. 20:11","title":"\"Orbán politikája a félelem mérgező keverékére épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","shortLead":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","id":"20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c1480e-27a0-4016-80e3-aabd4f542e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","timestamp":"2018. május. 02. 17:09","title":"5 milliárdért épül a belvárosi sportkomplexum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters. Semmi olyan nem történt, amire ne számítottunk volna – beleértve a közéleti kiszólásokat is –, viszont ettől még jó volt nekünk.","shortLead":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters...","id":"20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6788aef-f23a-499f-a5cf-cc5e3c081412","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 10:30","title":"„Anya, bízhatok a kormányban? Kurvára nem!” – Roger Waters Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett bőszen diktatúráznak is.","shortLead":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett...","id":"20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9167bf-131b-4c7e-abd7-68a88f30631f","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"A kormányt ekézi vadonatúj klipjében két magyar rapper – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","shortLead":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","id":"20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68d29e-c49e-4df1-96df-08216517c9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","timestamp":"2018. május. 02. 15:41","title":"Patyi András: Nem befolyásolják a választási eredményt az újraszámlálások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről. Az új jogszabály várhatóan 2019-től lép életbe, ha a parlament is jóváhagyja, és a számítások szerint évente körülbelül 100 millió eurót takaríthat meg vele a bécsi kormány. Az intézkedés magyarokat is érint.\r

\r

\r

","shortLead":"Az osztrák kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről. Az új...","id":"20180502_csaladi_potlek_dontott_az_osztak_kormany_a_magyarok_is_megerzik_majd","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b518b8-e246-4f36-ac05-e1a98d881524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_csaladi_potlek_dontott_az_osztak_kormany_a_magyarok_is_megerzik_majd","timestamp":"2018. május. 02. 12:08","title":"Családi pótlék: döntött az osztrák kormány, a magyarok is megérzik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]