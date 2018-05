Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Budapesten és tíz megyében várható vihar. Jönnek a zivatarok, a fél országra figyelmeztetést adtak ki 2018. május. 09. 14:04 A férfi először azt mondta, hogy valaki ellopta az autót, de aztán beismerte, hogy ő adta el. Munka helyett inkább eladta főnöke autóját a pizzafutár 2018. május. 11. 10:44 Hiába lehetett tisztán látni, hogy autók állnak a sínen, a villamos vezetője már nem tudott időben megállni. 3 autót tört össze a száguldó villamos – videó 2018. május. 11. 04:01 A QS rangsorában Budapest is jól teljesít egy pontban. Nem csak a magyar kivándorlók, az egyetemisták kedvence is London 2018. május. 09. 15:49 Itt az alakuló ülés legviccesebb jelenete – videó 2018. május. 09. 13:34 Hatmilliárd forintból épülhet a városligeti mélygarázs. Tiborcz István egykori üzlettársa építhet mélygarázst a Városliget alá 2018. május. 10. 14:53 Húsz mondat Megyesi Gusztáv emléktáblájához 2018. május. 09. 17:34 A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart. Irdatlan dugó: 30 kilométeren állt be az M1-es 2018. május. 10. 10:58