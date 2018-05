Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","shortLead":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","id":"20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c759def6-a3ac-4a91-8e5c-7e8fce8dd66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","timestamp":"2018. május. 16. 05:06","title":"Budapestre jön Trump egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített nyakéket és egy gyűrűt összesen 32,4 millió forintért adtak el a BÁV május 15-i 72. Művészeti aukciójának első napján – közölték.","shortLead":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített...","id":"20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483878b-061f-49f6-a5f6-052e348abf99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","timestamp":"2018. május. 16. 12:10","title":"Rekord: soha ilyen drágán nem adtak még el ékszert magyar árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","shortLead":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","id":"20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48c09a-6fc1-4a33-ba14-e0f7a50d76e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","timestamp":"2018. május. 15. 05:45","title":"Drasztikusan visszaesett a lekötött betétek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A krími hidat presztízsberuházásként kezelik, ennek megfelelően nem akárki avatta fel, és nem egy szimpla szalagátvágással. ","shortLead":"A krími hidat presztízsberuházásként kezelik, ennek megfelelően nem akárki avatta fel, és nem egy szimpla...","id":"20180515_itt_a_friss_putyin_performansz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09a0044-c438-4f02-822c-1ff2af675f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_itt_a_friss_putyin_performansz","timestamp":"2018. május. 15. 16:43","title":"Itt a friss Putyin-performansz: teherautót vezetett a hídavató elnök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","shortLead":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","id":"20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e2dc5-0db6-48c2-987c-50aa16a2c08a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","timestamp":"2018. május. 16. 08:10","title":"Több száz új jegyautomatát ígér jövő nyárra a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c15a62e-fa43-483f-9267-9982c9bd87f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az Ózd mellett észlelt felhőtölcsér elérte-e a talajt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az Ózd mellett észlelt felhőtölcsér elérte-e a talajt. ","id":"20180515_tornadot_lattak_ozdnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c15a62e-fa43-483f-9267-9982c9bd87f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba998c68-6cd6-4538-9763-d45435466bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_tornadot_lattak_ozdnal","timestamp":"2018. május. 15. 18:06","title":"Tornádót láttak Ózdnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy-egy jelölt indul csak a két társelnöki posztért. ","shortLead":"Egy-egy jelölt indul csak a két társelnöki posztért. ","id":"20180516_Nem_lesz_kuzdelem_az_LMP_tarselnoki_posztjaiert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec844ee9-4361-46fa-b9c1-b8ae1d27a478","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nem_lesz_kuzdelem_az_LMP_tarselnoki_posztjaiert","timestamp":"2018. május. 16. 08:49","title":"Nem lesz küzdelem az LMP társelnöki posztjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]