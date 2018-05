Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10eb3e9-e2e3-40b0-ba4c-3b073db2070c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Országos-Fóti Gyermek Alapítvány szolgálati autóját még valamikor szombaton rongálta meg valaki.","shortLead":"Az Országos-Fóti Gyermek Alapítvány szolgálati autóját még valamikor szombaton rongálta meg valaki.","id":"20180528_orszagos_foti_gyermek_alapitvany_auto_rongalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10eb3e9-e2e3-40b0-ba4c-3b073db2070c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1e551-3a6b-4b5e-8c49-e97b90d6caf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_orszagos_foti_gyermek_alapitvany_auto_rongalas","timestamp":"2018. május. 29. 05:26","title":"Mégis ki tesz ilyet? Festékkel öntötték le a gyermekeken segítő alapítvány ételszállító autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai tagállamok számára lesújtó hírekkel.","shortLead":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai...","id":"20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95493843-024e-410d-995a-4c3951383fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Financial Times: Brüsszel az EU-támogatás negyedét elvenné Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f59f9c-61f1-43fb-b881-57ff321d9570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikkben foglalkozott a kormányközeli Lokál Hosszú Katinkával, Shane Tusuppal és Dudás Dániel úszóval. A cikkben megszólal Hosszú Katinka apja is, aki valójában nem nyilatkozott. A Lokál így olyan mondatokat és információkat közölt Hosszú István nyilatkozataként, amelyek egyáltalán nem fedik a valóságot, és személyiségi jogot sértenek.","shortLead":"Terjedelmes cikkben foglalkozott a kormányközeli Lokál Hosszú Katinkával, Shane Tusuppal és Dudás Dániel úszóval...","id":"20180528_Hosszu_Katinka_apja_nem_is_nyilatkozott_a_Lokalnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f59f9c-61f1-43fb-b881-57ff321d9570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ebb8cc-b73b-483d-bd1b-ad326c7efa4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hosszu_Katinka_apja_nem_is_nyilatkozott_a_Lokalnak","timestamp":"2018. május. 28. 10:34","title":"Hosszú Katinka apja nem is nyilatkozott a Lokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap után hétfőn is figyelmeztette a CDU a Fideszt és Orbán Viktort. A németek szeretnék, ha a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradna, de nem mindenáron.","shortLead":"Vasárnap után hétfőn is figyelmeztette a CDU a Fideszt és Orbán Viktort. A németek szeretnék, ha a Fidesz az Európai...","id":"20180528_Megint_figyelmeztette_Merkel_partja_Orbant_vannak_hatarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e4ad2-b1a9-41c9-ba64-49e7b9d25956","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Megint_figyelmeztette_Merkel_partja_Orbant_vannak_hatarok","timestamp":"2018. május. 28. 16:59","title":"Megint figyelmeztette Merkel pártja Orbánt: vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","shortLead":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","id":"20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c25fe-36d3-43bb-9bd8-4d2fb3ab18dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","timestamp":"2018. május. 29. 17:03","title":"Nem mondana le menő telefonjáról, de nosztalgiázna a Nokia 3310-essel? Itt egy megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","shortLead":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","id":"20180528_Eltunt_a_Corvin_Aruhaz_badogboritasa__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4296859b-ee8f-4fff-8b4a-bdb9262b1489","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Eltunt_a_Corvin_Aruhaz_badogboritasa__fotok","timestamp":"2018. május. 28. 17:53","title":"Eltűnt a Corvin Áruház bádogborítása – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","shortLead":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","id":"20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef6ace1-26e9-4769-ab64-0d7c61b2306a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","timestamp":"2018. május. 29. 12:19","title":"Elfogyott Kerényi Imre Magyar Krónikájának a tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]