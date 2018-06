Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94d11d25-a3a0-4b17-b10a-b6f7eace8dd8","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A fővárosi közgyűlés szerdai döntése szerint a parton, a kerítések vonalában épülne a mobilgát. A civilek szerint ez a verzió azonban évekig húzódó kisajátítással, ugyanakkor hasonló tájrombolással járna, mint a korábban tervezett nyomvonal.\r

","shortLead":"A fővárosi közgyűlés szerdai döntése szerint a parton, a kerítések vonalában épülne a mobilgát. A civilek szerint...","id":"20180613_Csak_idohuzasra_jo_a_romaiparti_gat_uj_nyomvonala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d11d25-a3a0-4b17-b10a-b6f7eace8dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6644990-f927-4dde-b520-ad959801cf8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Csak_idohuzasra_jo_a_romaiparti_gat_uj_nyomvonala","timestamp":"2018. június. 13. 15:14","title":"Csak időhúzásra jó a római-parti gát új nyomvonala?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondjuk lehet, hogy tényleg kötelező neki. Meg az ifjú kereszténydemokratáknak is.","shortLead":"Mondjuk lehet, hogy tényleg kötelező neki. Meg az ifjú kereszténydemokratáknak is.","id":"20180614_Miota_Hollik_nem_kepviselo_ugy_matricaz_mintha_kotelezo_lenne_beszallt_az_IKSZ_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa33664-de01-4c41-a4d8-c5dfb361aead","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Miota_Hollik_nem_kepviselo_ugy_matricaz_mintha_kotelezo_lenne_beszallt_az_IKSZ_is","timestamp":"2018. június. 14. 09:19","title":"Mióta Hollik nem képviselő, úgy matricáz, mintha kötelező lenne, beszállt az IKSZ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","shortLead":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","id":"20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b2db99-f2cc-40b4-97c2-adebe3f8db55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","timestamp":"2018. június. 14. 09:24","title":"A vb előtt befutottak a focimezes Forma–1-es autók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358842eb-bf91-4417-97b8-3df280c2e141","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","timestamp":"2018. június. 13. 12:35","title":"Az Amnestyt megtrollkodó Hollik István félretett egy matricát Karácsony Gergelynek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek a plázák, és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak.","shortLead":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek...","id":"20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb4eac-01a2-444a-9336-ef6093ec3c65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","timestamp":"2018. június. 14. 12:46","title":"Tényleg azt akarják a befektetők, hogy plázákban éljük az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház oldalán, most ért fel az épület tetejére. ","shortLead":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház...","id":"20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2475115-6b68-4571-90c1-9dd50af70f5f","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","timestamp":"2018. június. 13. 10:07","title":"Hihetetlen akcióba kezdett egy mosómedve, megmászott egy toronyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek kiállítva.","shortLead":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek...","id":"20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4520b714-4e4d-4b83-aa29-ca3897715dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","timestamp":"2018. június. 15. 07:31","title":"Semjén kétszer is vadászott Kanadában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5cfdbe-4d72-443c-b760-d0bcf7581798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei több mint négyezer doboz adózatlan cigarettát találtak egy utánfutón szállított személyautóban, Hegyeshalom közelében. A felderítést cigarettakereső kutyák is segítették. ","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei több mint négyezer doboz adózatlan cigarettát...","id":"20180613_Negyezer_doboz_cigit_rejtett_az_atalakitott_Opel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5cfdbe-4d72-443c-b760-d0bcf7581798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87c3e44-8650-487d-ad54-811b45d44aaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Negyezer_doboz_cigit_rejtett_az_atalakitott_Opel","timestamp":"2018. június. 13. 11:07","title":"Négyezer doboz cigit rejtett az átalakított Opel, Django kiszagolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]