„Nem tudjuk még, hogy hogyan tovább, amit most tudunk, hogy ebben a formában az idei 4 napunk együtt az utolsó Kolorádó. Táncoljunk a Csűrben, üvöltsünk dalokat a Nagyszínpad előtt, barangoljuk be az ösvényeket, feküdjünk ki a vadvirágos mezőre, hallgassuk a természetet. Vesszünk el a nappali programokban, alakuljunk át, legyünk szabadok és színesek. Mindezt a számunkra legkedvesebb helyen, amire eddig is és továbbra is vigyázni fogunk” – írták pár napja a fesztivál szervezői, amikor bejelentették, hogy nem lesz több Kolorádó.

