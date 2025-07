Telex: összes magyar dolgozóját kirúghatja a CATL, a vállalat tagad

Az elmúlt hetekben váratlan és tömeges elbocsátások kezdődtek a debreceni CATL akkumulátorgyárban – írja a Telex. A lap szerint 50–200 fő közé tehető azok száma, akiket már elküldtek, de a végső szám ennél jóval magasabb is lehet, mivel a leépítések folytatódnak. Az elbocsátottak többsége magyar dolgozó, akik közül sokan más városokból vagy külföldről költöztek Debrecenbe a gyár által kínált magas fizetés miatt.

A folyamat azért különösen meglepő, mert a kínai tulajdonú vállalat néhány hete még intenzíven toborzott, és azt ígérte: az év végéig 1000 új munkavállalót vesz fel (a munkaerőhiány miatt 500 Fülöp-szigeteki munkás felvétele is tervben van), és a gyár második ütemének építése is már tervben volt. A cég állítólag versenyképes fizetésekkel csábított el dolgozókat a BMW-től, a Mercedes-gyártól, a Jabiltól és a Samsungtól is. Sokan ezért hagyták ott korábbi, biztos állásukat, és vállalták a költözést is.

„Volt, aki a kecskeméti Mercedesnél adta fel a karrierjét és költözött Debrecenbe, annak minden nyűgjével, vonzatával. Vagy például a gödi Samsungból. Na, őket is kirúgták” – fogalmazott a Telexnek egy CATL-alkalmazott.

A CATL a Telex cikkének megjelenése után közleményt adott ki, amelyben tagadta a lap értesüléseit. Pontosan úgy fogalmaztak: „nem történt csoportos leépítés a CATL-nél, és ilyen intézkedés a jövőben sem szerepel a terveik között”, noha a Telex nem írt csoportos leépítésről. Mint írták, a debreceni csapatuk nemhogy csökkent, valójában nőtt is, a létszámuk nemrég meghaladta a 800 főt, és a bővülés várhatóan az év második felében is folytatódik.

A CATL a közleményében azt írta: „A cég továbbra is elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg.”

A vállalat szerint a félreértést az okozhatta, hogy a gyártás elindítását megelőző technológiai és szervezeti felkészülés során ideiglenesen kínai szakemberek érkeznek Debrecenbe. Feladatuk a tudás átadása és a betanítás támogatása, éppen annak érdekében, hogy a legtöbb pozíciót magyar munkavállalók tölthessék be hosszú távon. Hozzátették, hogy a beruházás ütemterv szerint halad, és a CATL „teljes erővel azon dolgozik, hogy legnagyobb európai gyára hosszú távon is a vállalat és Magyarország közös sikertörténetévé váljon”.

Májusban valami megváltozott

A Telex által megkérdezett jelenlegi és volt dolgozók szerint a helyzet május közepétől változott meg gyökeresen. Márciusban lépett ugyanis hivatalba az új vezérigazgató, Shen Feng, aki Jason Chent váltotta, és több új kínai középvezetőt is hozott magával. A hangulat romlani kezdett, egyre több megjegyzés hangzott el a magyar dolgozók létszámára, munkamoráljára és hatékonyságára vonatkozóan, valakit egy 30 fős chatcsoportban fenyegettek meg nyíltan kirúgással.

Májusban a cégnél először létszámstopot hirdettek, a betanításokat leállították, majd június közepétől megkezdődtek a kirúgások – először próbaidősöket, később határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottakat is elbocsátottak. Többen arról számoltak be, hogy a vizsgák eredményeit manipulálták, és a felmondásokat gyakran indoklás nélkül közölték. A próbaidősök különösen rosszul jártak: egyik napról a másikra, sokszor megalázó módon kellett távozniuk.

A Telex információi szerint a dolgozók attól tartanak, hogy a cég a magyar munkavállalók döntő többségét elbocsátja, és helyükre kínai munkásokat hoz. A lap szerint már meg is kezdődtek a vízumkérelmek a kínai munkavállalók számára.

A történtek különösen kínosak a magyar kormány számára, amely több száz milliárd forinttal támogatta a CATL indulását, és korábban azzal érvelt a beruházás mellett, hogy az több ezer új, jól fizető magyar munkahelyet teremt. A CATL a maga részéről 9000 új állást ígért. A Külügyminisztérium szerint azonban jelenleg nincs aláírt támogatási szerződés, és a támogatás feltétele az uniós jóváhagyás.

A Telex kérdéseire a CATL nem reagált, Papp László polgármester és Szijjártó Péter külügyminiszter pedig nem kommentálták a történteket. Sőt, Szijjártó azzal vádolta nemrég a Telexet „idegen érdekek szolgálatával”, amikor arról írtak, hogy a CATL felfüggeszti a debreceni gyár második ütemének előkészítését. Ezt a CATL azzal magyarázta, hogy ők valójában csak „felülvizsgálják az ütemtervet”, amit a debreceni városháza is elismert.