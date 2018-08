Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha mindez nem lenne átlagos, horrorsztoriknak is nevezhetnénk azokat a történeteket, melyeket olvasóink osztottak meg velünk arról, mennyit kellett várakozniuk egy-egy szakrendelésre az állami ellátás keretében. Stroke-gyanús eset, sürgős MRI-re váró, vakbélgyanús beteg sem volt kivétel. Nem beszélve a rákgyanús betegekről, akik ugyanúgy kiállják az adott esetben több hónapos sort a szakorvosig. Nem csoda, hogy egyre többen választják a magánrendelést, sokszor nem önszántukból, hanem kényszerből. "Sürgősségi MRI-re utaltak be, jövő februárra kaptam időpontot" 2018. augusztus. 27. 06:30 Az augusztus végén lezáruló pályázat keretösszegét pedig megemelték. Októbertől megint ingyenpénzt ad a kormány az elektromos autókhoz 2018. augusztus. 28. 10:17 Tucc-tucc, popzene dallamára dübörög a mélynemzeti kultúrharc. A Nemzeti Együttműködés Rendszere ugyanis a kilencedik évében, az írókkal és a színházcsinálókkal folytatott háború közben egyszer csak rádöbbent, hogy még nem szállta meg a könnyűzenét. Lássuk hát a frontokat. A Nemzeti Együttműködés Rendszere ugyanis a kilencedik évében, az írókkal és a színházcsinálókkal folytatott háború közben egyszer csak rádöbbent, hogy még nem szállta meg a könnyűzenét. Ez már a titkos üzenet, hogy Ákos nem elég fideszes? 2018. augusztus. 27. 17:15 A mi madaraink viszont téged etetnek." Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról reménybeli kuncsaftjait a Bérelj tyúkot (Rent-a-Chicken) nevű michigani vállalkozás. A mi madaraink viszont téged etetnek." Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról reménybeli kuncsaftjait a Bérelj tyúkot (Rent-a-Chicken) nevű michigani vállalkozás. "Bérelj tyúkot, körülbelül olyan könnyű tartani őket, mint az aranyhalakat" 2018. augusztus. 26. 18:30 Ez volt az első olyan eset, hogy a közösségi portál katonai illetékesek fiókját zárolta. Mianmari katonai vezetőket tiltott le a Facebook 2018. augusztus. 28. 10:31 A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje. Több vizet vártak a Dunába 2018. augusztus. 27. 09:22 A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be 2018. augusztus. 27. 10:08 Talán nem is járt olyan rosszul azzal, hogy Majka szakított vele. Drogbotránya után sorra kapja az állásajánlatokat Curtis 2018. augusztus. 28. 06:56