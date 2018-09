Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztár kedden adott koncertet a fővárosi Arénában, előtte Budapesti városnézése közben egy képet is kitett a közösségi oldalra.","shortLead":"A sztár kedden adott koncertet a fővárosi Arénában, előtte Budapesti városnézése közben egy képet is kitett a közösségi...","id":"20180906_Ricky_Martin_insta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc822e6-0929-44aa-bf45-eeb254fece37","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Ricky_Martin_insta","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:28","title":"\"Szeretem Budapestet\" – írta Ricky Martin instagramján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","shortLead":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","id":"20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f0818-f4d1-435f-8278-2758e8609be6","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:35","title":"Nyitott ajtókkal száguldott a londoni metró egyik szerelvénye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észt hadsereg őrnagyát és 65 éves apukáját azért vették őrizetbe, mert a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatoknak adtak át észt államtitkokat.","shortLead":"Az észt hadsereg őrnagyát és 65 éves apukáját azért vették őrizetbe, mert a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatoknak...","id":"20180905_Letartoztattak_ket_embert_Esztorszagban_mert_az_oroszoknak_kemkedhettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9ef14b-72de-40e6-b0a1-68b52072ec06","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Letartoztattak_ket_embert_Esztorszagban_mert_az_oroszoknak_kemkedhettek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:38","title":"Letartóztattak két embert Észtországban, mert az oroszoknak kémkedhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8aa8e82-4ed6-4d7e-b6a2-c26784d455d5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180905_Marabu_FekNyuz_Ha_penzt_adsz_rokon_vagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8aa8e82-4ed6-4d7e-b6a2-c26784d455d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9169801-e9e7-45ef-afc0-73d6f6840b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Marabu_FekNyuz_Ha_penzt_adsz_rokon_vagy","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:00","title":"Marabu FékNyúz: Van pénzed? Rokon vagy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot a baloldali ellenzéknek, a politikusnak viszont egy kizárást a pártjából. Kassai most perre megy az LMP-vel, és bár nem temeti pártját, úgy látja, sok esélye nem lesz a jobboldalon versenyezni a Fidesszel, a Jobbikkal és a Mi Hazánkkal.","shortLead":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot...","id":"20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48dc8e-2c6e-4f87-a281-72b5ce68d454","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:11","title":"A kizárt LMP-s politikusban felmerült: szándékosan akartak kárt okozni egyes párttársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél, hogy 2050-ben már lifttel vigyenek turistákat az űrbe.","shortLead":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél...","id":"20180906_japan_urlift_urtechnologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e1d47-4740-4798-b48f-74d4e3b0abd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_japan_urlift_urtechnologia","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:02","title":"Egy miniűrliftet építenek a japánok, és még ebben a hónapban kipróbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","shortLead":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","id":"20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9735186-393d-4bfc-bf7c-c14259136228","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:35","title":"Ákos: Kockázatos felvállalni a konzervatív értékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]