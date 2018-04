Tiborcz István egykori Elios-alapító társa, Erdei Bálint most Óbudára is kiterjeszti a belvárosi kocsmanegyedet.

Felébresztette téli álmukból a pályázatelbírálókat az április 8-ai választás: néhány nap leforgása alatt két régóta halogatott, a turizmussal kapcsolatos budapesti tender eredményét is eldöntötték. Lassan két éve tologatta a főváros, hogy határozzon arról, melyik cég üzemeltethesse – immár egyedüli versenyzőként – a városnéző, úgynevezett hop on-hop off buszokat. A hét elején az a hír járta, hogy lapzártánk után, szerdán a legjobb ajánlatot adó Program Centrum Kft. – Mr. Nilsz Kft. kettőst hozzák ki nyertesként a pályázaton, amelynek tavaly év végén másodszor futott neki a főváros. A közgyűlés elé is bekerült a javaslat – abból kiderült, hogy a Program Centrum-Mr. Nilsz duóénál egy másik pályázó sokkal nagyobb koncessziós díjat vállalt volna –, de az utolsó pillanatban Tarlós István főpolgármester bejelentette, hogy leveszik a témát a napirendről, és majd májusban tárgyalhatnak arról.

© HVG / Zagyi Tibor

Néhány nappal korábban Óbudán hirdettek eredményt: a Kolosy téri piaccsarnokba a volt MKB-vezér fia, Erdei Bálint cége, a Redwood Holding Kft. költözhet be és működtethet kocsma- és étterem-paradicsomot. Erdei Tiborcz István üzlettársaként vált igazán ismertté: vele közösen hozta össze a miniszterelnök veje az első millióját az azóta uniósforrás-elkótyavetyélési gyanúba keveredett Eliosban.

A két jövőbeni biznisz közt többszörös az összefüggés. Erdei Redwoodjának közös cége van azzal a két jordán üzletemberrel, Awad E. A. Riaddal és Zakarya Hamdannal, akik közül utóbbi egészen tavalyig birtokolta a most befutó hop on-hop off buszüzemeltető cégkombót. Ma ugyan már nem szerepel a neve sem a Program Centrum Kft., sem a Mr. Nilsz cégadataiban, ám az ügyek intézésében részt vesz. A Kolosy tér hamarosan kisebbfajta bulinegyeddé avanzsáló környékét pedig Erdei Bálint Redwoodjának javaslata szerint bekötik majd a fővárosi városnézőbusz-hálózatba. A színes-szagos doubledeckerek már a nap elején fuvaroznák Óbudára a partner hotelekből, hostelekből azokat a turistákat, akik autentikus vásárcsarnoki reggelire vágynak. (Partner hotelt már csak azért sem lesz nehéz találni, mert Hamdan testvére a Mellow Mood szállodacég alapítója.) Ami pedig az estéket illeti: egy időben nagyjából 500-an sörözhetnek, vacsorázhatnak majd a Kolosyn, közben élő zenét hallgatva, meccsközvetítést nézve, a hétvégi napokon hajnali kettőig, máskor éjfélig.

© HVG

Kétségtelen, hogy az óbudai önkormányzat a legtöbbet ígérő pályázatot hozta ki nyertesként. Nyilvánvalóan utolsóként végezhetett az a csapat, amely az egykori újszínházas Márta Istvánt bevonva sör helyett kultúrát kínált volna Óbudán. A Redwood Holding Kft. ajánlata a legösszetettebb is volt: ugyan kocsma- vagy étterem-üzemeltetői gyakorlatból nem sokat tudott felmutatni, ám furfangosan eleget tett a referenciára vonatkozó követelményeknek is. A kiírás nem szabta meg előre a partneri együttműködés formáját, így a pályázók két megoldást választottak: az óbudai food hall üzemeltetésére szintén aspiráló Sziget-alapító Gerendai Károly például előre közös projekttársaságot hozott létre más vendéglátósokkal, míg Erdei cége együttműködési szándéknyilatkozattal igazolta, hogy partnereket fog bevonni a bizniszbe. Ennek fényében némileg érthetetlen, hogy aztán mégis gründolt egy társaságot a Kolosy téri tevékenységre – mégpedig közvetlenül az eredményhirdetés előtt (pontosabban a márciusra tervezett bejelentést megelőzve). A beszédes nevű Kapu A Promenádhoz Kft.-t fő jövőbeni üzlettársával, Bankó Ákossal együtt hozta létre. A Kolosy tér melletti sétálóutca-szakaszt ugyanis Óbudai Promenádnak hívják, 2012-es kialakításakor még Puskás-szobrot is állíttatott ott a helyi önkormányzat a néhai focilegenda tiszteletére.

Meglehetősen vegyes és bizarr azonban a Redwood partnereihez kapcsolódó referencialista. (Kerestük Erdeit a kérdéssel, de nem válaszolt.) Már csak azért is, mert számos olyan vendéglő, büfé vagy kocsma szerepel rajta, amely már rég nem működik, vagy legalábbis nem Bankó érdekeltségei működtetik. Így a „jelenlegi üzleteink” között játszik a rég bezárt Erzsébet téri Gödör Klub, amelynek vendéglátását 2012-ig üzemeltette Bankó egyik cége. Rézangyal Bisztrót sem találni már a Madách téren, sem a Szervitán, ahogyan a Nagymező utcai Instant is bezárt – éppen Erdei másik cége, a Rockwood épít ott Hard Rock Hotelt. A múlté a Nyár utcai After Music Club, a Petőfi Sándor utcai Silenus étterem és az Irányi utcai Panic Pub is.

© Facebook / Mazel Tov

Mindazonáltal Bankóék – itt-ott Erdeihez kötődve – még ma is jelentős szereplői a belvárosi bulinegyednek, többek között az Akácfa utcában egyesülő Instant–Fogasház-komplexumban is vendéglátóznak. Nem közvetlenül Bankó- és nem is Erdei-érdekeltségek is vannak a listán: a Mazel Tov nevű, a Fogasházzal szomszédos szórakozóhely-étteremhez kapcsolódó Mazel Tov House Kft.-ben például Awad E. A. Riad, míg a több felsorolt vendéglátóhelyet kiszolgáló Kriszedi Gold Bt.-ben Zakarya Hamdan tűnik fel tulajdonosként. A belvárosi éjszakában persze azt is rebesgetik, hogy a háttérben illusztris személyek tulajdonolják vagy szolgálják ki a bulinegyed egyes kocsmáit. Erdeit pedig szokás manapság Tiborcz és Orbán Ráhel Mészáros Lőrinceként emlegetni.

Az erzsébetvárosi vigalmi negyed kezd telített lenni, új vendéglátóhely nyitására már aligha van lehetőség, legfeljebb egymástól happolhatják el az üzletet a kocsmárosok. Akik közt olyan, Fidesz-közelinek mondott vállalkozók is vannak, mint például a NER egyik gasztrofrontembere, Zsidai Roy, aki a Gozsdu-udvarban működtet vendéglőt, avagy a Matolcsy család üzleteiben felbukkanó Száraz István. Vagyis Bankóék elérkezettnek láthatták az időt, hogy új színhelyet keressenek további éttermek és bárok létrehozásához. A Kolosy tér pedig kiválóan alkalmas erre: a Szépvölgyi út, Lajos utca, Nagyszombat utca, Kecske köz által határolt területre, lakók híján, nem vonatkoznak a késői nyitvatartási, alkoholárusítási tilalmak. Igaz, az említett utcák túloldalán már akadnak lakók, akik lázadhatnak, ha netán késő estig zajonganak a vendégek. Attól azonban egyelőre biztosan nem kell tartani, hogy Óbudán annyira elfajuljon a viszony, mint a belvárosban a helyi lakosok és a romkocsmák között. Igaz, a nyitvatartás korlátozása érdekében tartott februári erzsébetvárosi népszavazás eredménytelen lett, vagyis egyelőre ott is minden marad a régiben: a Károly körút, Király utca, Erzsébet körút és Rákóczi út által határolt területen nem kell éjfélkor bezárniuk a szórakozóhelyeknek. De a lakók nem nyugodtak meg, az önkormányzat pedig nem adta fel a korlátozási szándékát.

Az új food hallban az Erdei–Bankó-páros közös projektcége, a Kapu A Promenádhoz Kft. maga üzemelteti majd az összes üzletet, nem adja át ezt a lehetőséget bérlőknek – az egységes színvonalra hivatkozva. Apróság, hogy amikor az úgynevezett Óbudai Promenádot 2012-ben kialakították, a Bécsi úton, nem messze a Puskás Öcsi-szobortól, buszparkolásra alkalmas részt is hagytak a villamossínek mellett, közvetlenül a Padthai wokbár oldalában. Ez pedig a hop on-hop off buszos vendéghordó koncepciónak kedvezhet: akár már idén nyáron megállhatnak ott a Margitsziget felől átterelt piros buszok. Márpedig a Redwood a pályázatában azt ígéri, hogy az átadás után 45 nappal részlegesen meg is nyitja a csarnokot.

A Kolosy téri piac reinkarnációjával csaknem egy időben zajlik a szomszédban a Symbol Budapest nevű exkluzív üzleti és privát rendezvényhelyszín gazdacseréje is. Barna Sándor és családja már kiszállt az üzemeltetésből, helyét a Symbol Üzemeltető Kft.-ben az Eventrend Global Vagyonkezelő Kft. vette át. A cégcsoport a Parlament és más állami intézmények büféinek, éttermeinek működtetésére is többször megbízást kapott. A Symbolt pedig régóta kedvelik a NER prominensei is.