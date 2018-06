Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben elhunyt híresség életéről. A musical várhatóan 2020-ban debütál a Broadway színpadán.","shortLead":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben...","id":"20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6370fda2-c3cd-4351-90bc-339d7b44eec6","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","timestamp":"2018. június. 19. 21:37","title":"Broadway-musical készül Michael Jackson életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Neki is volt egy kemény helyzete, mikor kezdő színésznő volt.","shortLead":"Neki is volt egy kemény helyzete, mikor kezdő színésznő volt.","id":"20180620_Sandra_Bullock_is_vallott_Weinstein_zaklatasairol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d46e7b9-f337-4269-8249-992cd912cc6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Sandra_Bullock_is_vallott_Weinstein_zaklatasairol","timestamp":"2018. június. 20. 11:00","title":"Sandra Bullock is vallott Weinstein zaklatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB szerint „nem véletlen nincs barátja” Hadházynak.","shortLead":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB...","id":"20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649d512-3097-4fd3-b569-9c495bad41e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","timestamp":"2018. június. 20. 11:57","title":"SRB még belerúgott egyet az LMP-ből kilépő Hadházyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia Magyarországot, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten. ","shortLead":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia...","id":"20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe8328-05d5-45be-a1b4-7d2a48a378a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","timestamp":"2018. június. 20. 13:52","title":"CEU-rektor: Egy poszt-orbáni rendszerben is itt leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük. Elkapták a fiatal férfit, aki becsapta őket. ","shortLead":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük...","id":"20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ec9b83-e68d-4ffe-b853-c5e13337e9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","timestamp":"2018. június. 20. 10:02","title":"Bíróság elé állítják a februárban lekapcsolt koncertjegyhamisítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig rögzítsük, akkor akár 16-17 millió forintos lakáshitelt kaphatunk. Ha viszont a 20 éves futamidejű kölcsönünk törlesztőrészletét maximum öt évre szeretnénk fixálni, akkor egy átlagfizetéssel csak 10 millió forintos hitelre lehetünk jogosultak.","shortLead":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig...","id":"20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093e7d7d-e562-48ca-85af-0f3b4d715f95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","timestamp":"2018. június. 21. 10:46","title":"Kevesebb lakáshitelt kaphat, aki kockáztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott, hogy az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának intézeteiben feltűnően népszerű a bevándorlás, gendertéma és a homoszexualitás kutatása. Névvel, fotóval, konkrét tanulmányok megnevezésével fel is sorolták a lap online oldalán kedden közzétett cikkben, konkrétan kikre illetve mire gondoltak. Szerző nincs a cikkhez feltüntetve. \r

\r

","shortLead":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott...","id":"20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4adc4c-8e1e-4913-b0f1-0f4d47417056","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","timestamp":"2018. június. 19. 21:12","title":"Megint listázott a Figyelő, most az MTA társadalomkutatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg csak egy gombnyomás/kattintás kellene ahhoz, hogy leállítsuk egy YouTube-videó lejátszását, egy német fejlesztő azonban ezt a mozdulatot is megspórolná nekünk. Ennek eredménye egy meglehetősen nyugtalanítő bővítmény.","shortLead":"Elvileg csak egy gombnyomás/kattintás kellene ahhoz, hogy leállítsuk egy YouTube-videó lejátszását, egy német fejlesztő...","id":"20180620_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_facepause_youtube_video_lejatszasa_szunet_szemkovetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8514375-3db7-46e7-b9a1-f38477478487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_facepause_youtube_video_lejatszasa_szunet_szemkovetes","timestamp":"2018. június. 20. 09:03","title":"Ijesztő, de hatékony: ha ezt felteszi a gépére, csak akkor mennek majd a YouTube-videók, ha ön épp a képernyőt nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]