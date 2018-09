Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd az elkövetőt a bíróság elsőfokon 18 év börtönre ítélte, ezt a másodfokon eljáró törvényszék most 16 évre enyhítette.","shortLead":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd...","id":"20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17f41ee-ace4-4ef4-abf8-674a0d071cac","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:59","title":"16 év börtönt kapott a két rokonát is megkéselő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","shortLead":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","id":"20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0298e6-dcba-4aaf-9e14-7d92a6e76a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:51","title":"Megvan John McCain utódja az amerikai szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","shortLead":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","id":"20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492d827-1f18-466a-8b42-6ce4e5fc8ac5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:41","title":"Nem állítják bíróság elé Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette fel az új készüléket, ami ígéretük szerint egyszerre profi fotós és videós eszköz is.","shortLead":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette...","id":"20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eec118-5f40-43ca-b8b9-e9404d390ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:43","title":"Itt a Canon új tükör nélküli csúcskamerája, az EOS R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f377ae-6014-4f04-b479-3b28d938a22b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folyamatos belső vívódásait szedte rímbe a 23 éves Krúbi, aki 2017-ben tűnt fel a hazai rapéletben egy tehetségkutatón, de bevállalós, a politikusokat és a közéletet sem kímélő szövegei miatt egyre többen figyelnek fel rá.","shortLead":"Folyamatos belső vívódásait szedte rímbe a 23 éves Krúbi, aki 2017-ben tűnt fel a hazai rapéletben egy tehetségkutatón...","id":"20180905_Krubi_klippremier_Dobd_fel_magad_klip_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09f377ae-6014-4f04-b479-3b28d938a22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c985981-3142-49ff-ac2d-a3f26f1f6028","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Krubi_klippremier_Dobd_fel_magad_klip_video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:04","title":"Nem vagy te más, csak szilánkból több ezer darab – Krúbi-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett épületében.","shortLead":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett...","id":"20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84a546-d55e-460b-95c5-ebeb85bd65ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:07","title":"Élményközpont lesz a Postapalotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába próbálkozott a számokkal az automatáknál, nem járt sikerrel. ","shortLead":"Hiába próbálkozott a számokkal az automatáknál, nem járt sikerrel. ","id":"20180905_PINkod_bankkartyatolvaj_Siofok_penztarca_lopas_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d8592-ee9e-4156-9cd1-909074eea1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_PINkod_bankkartyatolvaj_Siofok_penztarca_lopas_csalas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:20","title":"PIN-kódnak hitte a lopott pénztárcában felírt számokat a bankkártyatolvaj, lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76129dba-c4d2-4e52-90e5-238dfc10aec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nőtt a lakás-előtakarékoskodók pénzügyi mozgástere: az LTP-sek érezhetően többet költenek vásárlásra, építkezésre a megtakarításukból, mint az előző években. Emiatt egyre többen vesznek fel áthidaló kölcsönt.","shortLead":"Nőtt a lakás-előtakarékoskodók pénzügyi mozgástere: az LTP-sek érezhetően többet költenek vásárlásra, építkezésre...","id":"20180906_Most_valami_egeszen_msra_koltjuk_a_lakastakarekot_mint_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76129dba-c4d2-4e52-90e5-238dfc10aec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d1541f-46e3-42ea-8f14-43c1402b1eb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180906_Most_valami_egeszen_msra_koltjuk_a_lakastakarekot_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:50","title":"Most valami egészen másra költjük a lakástakarékot, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]