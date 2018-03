Bár sokszor hasznos lenne, valószínűleg kevesen vannak azok, akik egy új szoftver használatba vételekor elolvassák a felhasználási feltételeket. Igaz ez arra az esetre is, amikor a gyártók frissítik ezeket a feltételeket – mint ahogy arra most a Microsoft is készül. Ez utóbbit azonban érdemes egy pillanatra szemügyre venni.

A cég május 1-jével változtat majd a termékei – Skype, Windows Live Mail, Office 365, Cortana, Bing – felhasználási feltételein, az új rendelkezésben pedig egy igen fontos mondat található meg. Ezek alapján a szolgáltatásokban tilos lesz a helytenel tartalmak használata. Ilyen lehet a meztelenség, bántalmazás, pornográfia, képi erőszak, bűncselekmény vagy az

offenzív nyelvhasználat.

Bár mindegyik fontos szempont, ez utóbbit érdemes külön kiemelni, a Microsoft új rendelkezése uganis gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felhasználóknak tilos lesz káromkodniuk – akár írásban, akár (mint például a Cortana esetében) szóban.

A The Register szerint mindezt ráadásul érdemes komolyan venni, a Microsoft ugyanis azt is jelezte, ha valaki megsérti ezeket a felhasználási feltételeket, akkor vagy blokkolják a szolgáltatás elérését, vagy akár be is zárhatják a Microsoft-fiókot. Az ilyen tartalmak közzétételét pedig blokkolhatják vagy eltávolíthatják a már elküldött, problémás szövegrészeket.

Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy a káromkodást például miként képes a Microsoft kiszűrni egy átlagos videóbeszélgetés közben? A cég a The Registernek minderről úgy nyilatkozott, hogy a Microsoft természetesen nem fogja lehallgatni a skype-os beszélgetéseket, de ha valaki a fenti feltételek valamelyikének megsértése miatt jelent egy felhasználót, akkor annak azért lehet következménye. Jó esély van rá, hogy a vállalat a gyűlöletbeszéd jellegű szövegeknél/beszélgetéseknél például kijátssza majd ezt a kártyát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.