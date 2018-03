Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében a Facebook alelnöke. Az Andrew Bosworth által írt memó súlyos dolgokat említ, összességében pedig arról szól, miket tesz a vállalat annak érdekében, hogy még több felhasználót gyűjtsön maga köré, akkor is, ha ez a biztonság vagy a magánélet rovására megy. A bejegyzés napvilágra kerülése után Mark Zuckerberg is megszólalt.

Botrányok sora nehezíti mostanság a közösségi oldal életét: előbb az 50 millió Facebook-profil illetéktelen kezekbe kerüléséről szóló ügy tépázta meg a vállalat jó hírét, majd kiderült, Zuckerbergék mindenkiről gyűjtik az adatokat, függetlenül attól, hogy az illető regisztrált az oldalra vagy sem. De még ezek is gyenge sztorinak tűnnek ahhoz képest, ami most napvilágra került a Buzzfeed jóvoltából.

Egy 2016-ban írt bejegyzés, amely a Facebook alelnöke, Andrew Bosworth tollából származik, súlyos dolgokról ad számot, mintegy beismerésként közölve olyanokat, hogy a csúnya igazság az, hogy bármi, ami még több felhasználóhoz segítheti őket, gyakorlatilag csakis jó lehet számukra – akkor is, ha az a dolog egyáltalán nem pozitív. A Mark Zuckerberg egyik legerősebb szövetségesének tartott Bosworth szavai szerint az oldal növekedése akkor sem állhat le, ha a Facebook egyes szolgáltatásai közvetetten emberek halálához vezetnének.

A most kiszivárgott belső memó alapján a Facebook vezetői tisztában lehettek azzal, milyen problémák merülhetnek fel a platformmal, akár most, akár később. A Buzzfeed megjegyzi, Bosworth bejegyzése épp azután vált a nyilvánosság előtt is olvashatóvá, hogy egy Chicagóban lelőtt férfi haláltusáját élőben közvetítették a Facebookon. Röviddel ezután egy terrorista, aki szintén élő Facebook-videó közölt, arról számolt be, hogy mártírként kíván meghalni. Majd a bejelentkezés után nem sokkal halálra szúrt egy izraeli tinédzsert.

Bosworth bejegyzésének kiszivárgását követően az alelnök Twitteren adott ki közleményt, amely szerint ma már elhatárolódik a korábban írtaktól, illetve magától a cselekménytől is. Ezután több riporter is a Twitteren kezdte kérdezni Bosworthöt, hogy ha így gondolja, úgy miért fogalmazott meg egyáltalán ilyesmiket. Bosworth erre úgy reagált, csupán provokatív akart lenni, majd egy hosszas bejegyzésben igyekezett magyarázatot adni mindenre. Egyebek mellett azt írta, a poszt azért született, hogy felszínre hozza azokat a problémákat, amelyeket érdemes lett volna egy nagyobb céggel megbeszélni.

A történtek után maga Zuckerberg is megszólalt, a Buzzfeednek küldött közleményben reagálva azt írta, Boz tehetséges vezető, aki sok provokatív dolgot mond, és ez volt az egyik, amelyet a legtöbb Facebook-dolgozó, köztük maga Zuckerberg is elutasított. Hozzátette, elismerik, hogy az emberek összekapcsolása önmagában nem elég, arra is szükség van, hogy az embereket közelebb hozzák egymáshoz.

A memó kikerülése egyébként több Facebook-alkalmazottat is hidegzuhanyként ért. A reakciók vegyesek, a bejegyzés megszellőztetőjét ugyanakkor élesen kritizálták.

