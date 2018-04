Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61845421-d034-4224-8109-d3113f428ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"22-27 fok lesz ma. ","shortLead":"22-27 fok lesz ma. ","id":"20180421_Egesz_nap_marad_a_nyarias_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61845421-d034-4224-8109-d3113f428ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b942934-02ed-4a7f-92a7-685153a7f6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Egesz_nap_marad_a_nyarias_ido","timestamp":"2018. április. 21. 07:17","title":"Egész nap marad a nyárias idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f720ef01-0c02-4f22-a107-2ef069490607","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH szerint tavaly így is több mint 25 ezren vándoroltak ki. ","shortLead":"A KSH szerint tavaly így is több mint 25 ezren vándoroltak ki. ","id":"20180420_KSH_Csokkent_a_kivandorlo_magyarok_szama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f720ef01-0c02-4f22-a107-2ef069490607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf332f4b-9f7a-4184-bcbe-ebd39f3da463","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_KSH_Csokkent_a_kivandorlo_magyarok_szama","timestamp":"2018. április. 20. 18:04","title":"KSH: Csökkent a kivándorló magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52cbb15-4641-40c0-8d27-56590e0ada55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetésen beszédet mond Márki-Zay Péter is.","shortLead":"A tüntetésen beszédet mond Márki-Zay Péter is.","id":"20180421_Itt_nezheti_eloben_a_Szabad_sajto_uti_tuntetes_szonokait__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52cbb15-4641-40c0-8d27-56590e0ada55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eada94de-bfeb-46e8-9719-722c672af74b","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Itt_nezheti_eloben_a_Szabad_sajto_uti_tuntetes_szonokait__video","timestamp":"2018. április. 21. 19:57","title":"Itt nézheti meg a Szabad sajtó úti tüntetés első szónokait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta azt, hogy a jövőben állami forrásokat biztosítanak a kisvállalkozók számára, az uniós pénzt már kiosztották.","shortLead":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta...","id":"20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dec631-2971-4409-a41a-67ccfc1029f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","timestamp":"2018. április. 22. 09:05","title":"Elfogyott az uniós pénz, most állami forrásokat ígér Lázár János a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9ae5eb-b4e8-4df5-96d6-1453d667edc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. ","shortLead":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. ","id":"20180420_Bemelegitettek_Szegeden_a_szombati_tuntetetesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9ae5eb-b4e8-4df5-96d6-1453d667edc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfc4acf-68b0-45c0-9af5-bbe9f98e652f","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Bemelegitettek_Szegeden_a_szombati_tuntetetesre","timestamp":"2018. április. 20. 20:08","title":"Bemelegítettek Szegeden a szombati tüntetetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3668be7-f368-4c80-9741-51708c0768f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"9 milliárd dollárért vettek nemrég Mercedes-részvényeket a kínaiak, akiké a Volvo is. Elkezdenék felhasználni, amit megvettek.","shortLead":"9 milliárd dollárért vettek nemrég Mercedes-részvényeket a kínaiak, akiké a Volvo is. Elkezdenék felhasználni, amit...","id":"20180420_volvo_mercedes_daimler_li_shufu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3668be7-f368-4c80-9741-51708c0768f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21e7d47-5cae-40b5-9521-d5b27dc65f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_volvo_mercedes_daimler_li_shufu","timestamp":"2018. április. 20. 12:23","title":"Mercedes-motorok lesznek a Volvókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői munkájáért.","shortLead":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői...","id":"20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7a240-4eb6-46c3-b9ad-f7178db4300f","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","timestamp":"2018. április. 20. 17:38","title":"Bush-medált akasztottak Bono nyakába Dallasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült legyűrni a fertőzést. Az eset egyben figyelmeztetés is, egyre kevésbé hatékonyak az eddig alkalmazott gyógyszerek az újabb kórokozók ellen.","shortLead":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült...","id":"20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b0989f-7f1c-42a6-adf1-113fe014beed","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","timestamp":"2018. április. 20. 19:18","title":"Sikerült meggyógyítani a világ legsúlyosabb gonorrheájával fertőzött férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]