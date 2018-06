Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő riport Spéder Zoltánról, amelyben klasszikus paparazzófotókkal és manipulált beállításokkal próbálták lejáratni az üzletembert. Az emiatt indult per jogerősen véget ért, az elsőfokú ítélethez képest ugyan kisebb, de még így is jelentős sérelemdíjjal. Úgy tűnik, a bíróságokon (még) számítanak a személyiségi jogokat garantáló törvények akkor is, ha az állami támogatással Andy Vajnához került csatorna veszi ezeket semmibe.","shortLead":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő...","id":"20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","timestamp":"2018. június. 11. 10:40","title":"Médiatörténeti ítélet: jogerősen elkaszálták a TV2-t a Spéder-lejáratásért 09:54","title":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja","shortLead":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja. is...","id":"20180611_ujra_kitomik_kozpenzzel_a_kormanykozeli_reklamugynoksegeket","timestamp":"2018. június. 11. 18:48","title":"Újra kitömik közpénzzel a kormányközeli reklámügynökségeket","shortLead":"Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei továbbra is számíthatnak állami megbízásokra, amelyekből eddig szerencsejátékot.","shortLead":"A népszavazáson elutasították a bankok \"pénzteremtési\" jogának betiltását, de elfogadták, hogy a hazai kaszinók...","id":"20180610_Dontottek_a_svajciak_nem_forgatjak_fel_teljesen_a_bankrendszeruket","timestamp":"2018. június. 10. 19:15","title":"Döntöttek a svájciak: nem forgatják fel teljesen a bankrendszerüket választási kampányban","shortLead":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantja Donald Trumpot.","id":"20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2018. június. 11. 09:15","title":"Itt az első politikusi melegcsók egy A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","id":"20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 10. 19:31","title":"Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. Hat héten belül négy hasonló akció volt Ukrajnában, a rendőrség nem akadályozza meg a pogromokat.","shortLead":"Baltákkal és nehéz kalapácsokkal vertek szét több kijevi romatábort az egyik ukrán nacionalista szervezet, a Nemzeti...","id":"20180610_Menjetek_Magyarorszagra__mondta_az_ukran_aktivista_mikozben_tarsai_szetvertek_a_kijevi_romatabort","timestamp":"2018. június. 10. 15:56","title":"Menjetek Magyarországra - mondta az ukrán aktivista, miközben társai szétverték a kijevi romatábort ","shortLead":"Hadházy Ákos LMP-s országgyűlési képviselő szerint Orbán Viktor miniszterelnök a bíróságok függetlenségének...","id":"20180611_Hadhazy_Orban_ki_akarja_provokalni_Magyarorszag_kilepeset_az_uniobol","timestamp":"2018. június. 11. 11:37","title":"Hadházy: Orbán ki akarja provokálni Magyarország kilépését az unióból