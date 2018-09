Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","shortLead":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","id":"20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14990564-1be3-43cd-9723-5c55d96c1520","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:33","title":"Keményítőgyárral hizlalják Mészáros Lőrinc tőzsdei cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök hangsúlyozottan láthatóvá tette a kamerák számára a karóráját. Ez, egy, a Lip cég által gyártott, 169 euróért kapható óra volt, amit bármelyik átlagosan kereső francia megvehet magának. ","shortLead":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök...","id":"20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571afd21-53f4-43a8-90a3-d1daec670b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:04","title":"Macron 55 ezer forintos órával a csuklóján parádézott, így gyűjt az elnöki palota felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6633fb17-3c0b-4b00-947b-9d025d09c3c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen mosolygós, bájos, technikás autóversenyzők nagyon is kellenek. ","shortLead":"Ilyen mosolygós, bájos, technikás autóversenyzők nagyon is kellenek. ","id":"20180918_Nem_regota_kaphatnak_jogsit_muszlim_nok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6633fb17-3c0b-4b00-947b-9d025d09c3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839040c0-9969-494b-83f4-4629a525f01b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_Nem_regota_kaphatnak_jogsit_muszlim_nok_video","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:26","title":"Videó: Bukósisak helyett nem biztos, hogy megvéd a fejkendő, de a vezetésben nincs hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem akárki lépett a helyére.","shortLead":"Nem akárki lépett a helyére.","id":"201837_italtar_tiborcz_eladta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc34bc-e1ee-456e-9de5-ad8bfefbe13c","keywords":null,"link":"/kkv/201837_italtar_tiborcz_eladta","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:00","title":"Tiborcz István kiszállt az ITAL-TÁR-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első lépését jelentették be nemrég.","shortLead":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első...","id":"20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1d9a85-3a5d-494a-8326-c066490ce122","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:26","title":"Olyat lép az IKEA, amit minden cég követhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap három hullámban, nem magyarországi IP-címekről érte túlterheléses támadás a kormány honlapját.","shortLead":"Vasárnap három hullámban, nem magyarországi IP-címekről érte túlterheléses támadás a kormány honlapját.","id":"20180917_Kulfoldrol_tamadtak_a_magyar_kormany_honlapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4e981b-6140-44f8-8ccb-fdd56b15cea1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kulfoldrol_tamadtak_a_magyar_kormany_honlapjat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:24","title":"Külföldről támadták a magyar kormány honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f10cd0-0adc-4353-a3e6-3e56aeb39237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nyárlőrinc közelében történt baleset során egy 31 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"A Nyárlőrinc közelében történt baleset során egy 31 éves férfi vesztette életét.","id":"20180918_halalos_baleset_nyarlorinc_rendorseg_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f10cd0-0adc-4353-a3e6-3e56aeb39237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d90ba47-3cc9-4631-9bce-3af9295b5edc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_halalos_baleset_nyarlorinc_rendorseg_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:21","title":"Szomorú fotókat közölt a rendőrség a nyárlőrinci balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a júniusi uniós csúcson mondta azt a magyar miniszterelnök a francia köztársasági elnöknek, hogy kettejük csatája Európa jövőjéről szól, amit Orbán fog megnyerni.","shortLead":"Még a júniusi uniós csúcson mondta azt a magyar miniszterelnök a francia köztársasági elnöknek, hogy kettejük csatája...","id":"20180917_Orban_megmondta_Macronnak_hogy_haboruznak_de_o_fog_gyozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2340203-a9eb-4eed-9bd8-b4c2e2d1d9f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_megmondta_Macronnak_hogy_haboruznak_de_o_fog_gyozni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:48","title":"Orbán megmondta Macronnak, hogy háborúznak, de ő fog győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]