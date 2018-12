Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétmilliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyekben egy igencsak trükkös kártevő tevékenykedett.","shortLead":"Több mint kétmilliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyekben egy igencsak trükkös kártevő...","id":"20181215_google_play_adware_kartekony_program_gyorsan_merul_a_telefonom_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef5fa2-ff7b-4f49-b93e-0d76a48ec9c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_google_play_adware_kartekony_program_gyorsan_merul_a_telefonom_akkumulator","timestamp":"2018. december. 15. 08:03","title":"Gyorsan lemerül az androidos telefonja? Lehet, hogy ez az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f2ca8-94c3-4fbd-90e1-20be44290dea","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A szakmai szempontokon túlmutató elvárások, mint lassan ölő méreg, apránként épülhetnek be a bíró tudatába, befolyásolva annak döntéseit - figyelmeztet Diós Erzsébet, a Budapest Környéki Törvényszék nyugdíjba vonuló tanácselnöke.","shortLead":"A szakmai szempontokon túlmutató elvárások, mint lassan ölő méreg, apránként épülhetnek be a bíró tudatába...","id":"20181216_dios_erzsebet_interju_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23f2ca8-94c3-4fbd-90e1-20be44290dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30efaaf6-2032-4cce-ad84-f55c52e68ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_dios_erzsebet_interju_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2018. december. 16. 10:00","title":"\"A bíróknak sem jó üzenet, ha a jogszabályokat épp a bíróságon szegik meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napról napra csökken a szám.","shortLead":"Napról napra csökken a szám.","id":"20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64f1b7f-6be1-4e3c-97ee-5abd4e298a76","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"BRFK: Eddig 57 embert állított elő a rendőrség a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző, hogy nagyon tüntetnének. A fiataloknak fontos a demokrácia, de bizonyos körülmények között hajlandók a demokratikus alapjogokból feladni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző...","id":"20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b3edf2-1d56-42b4-8535-c137a5936377","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","timestamp":"2018. december. 16. 12:30","title":"Most utcán a magyar fiatalok, de ettől még nagy az apátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik az áram árát jövőre.","shortLead":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik...","id":"20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d27029-79f7-4711-bef5-455151ea0ca1","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:43","title":"Nem lesz áramáremelés jövőre Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f63b05-7090-471e-8926-7c5e4cff87c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páva Zsoltot is szidta a közel 1000 fős tömeg.","shortLead":"Páva Zsoltot is szidta a közel 1000 fős tömeg.","id":"20181214_Pecsen_is_tuntettek_megdobaltak_a_Mediaworks_szekhazat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f63b05-7090-471e-8926-7c5e4cff87c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d341e-2bae-477f-9009-a263b5456882","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pecsen_is_tuntettek_megdobaltak_a_Mediaworks_szekhazat_is","timestamp":"2018. december. 14. 21:20","title":"Pécsen is tüntettek, megdobálták a Mediaworks székházát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eddadf-4b80-4c58-8862-7ba50f0e342c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szu-27-est a nyugat-ukrajnai Zsitomiri területen érte a szerencsétlenség – közölte az ukrán vezérkar sajtószolgálata Facebook-oldalán.","shortLead":"A Szu-27-est a nyugat-ukrajnai Zsitomiri területen érte a szerencsétlenség – közölte az ukrán vezérkar sajtószolgálata...","id":"20181215_lezuhant_egy_ukran_vadaszrepulo_meghalt_a_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46eddadf-4b80-4c58-8862-7ba50f0e342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6714105c-0509-45ed-ab1b-5a393ca6e460","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_lezuhant_egy_ukran_vadaszrepulo_meghalt_a_pilota","timestamp":"2018. december. 15. 16:21","title":"Lezuhant egy ukrán vadászrepülő, meghalt a pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]