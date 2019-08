Mit tehetnek a cégek az Y generációval? - Gyakorlati útmutató

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","shortLead":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","id":"20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e7fb2-f9a4-4d9a-89af-63403f026b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:03","title":"Éveken át figyelték a tudósok a Jupiter holdját, izgalmas meglepetést tapasztaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227de9d8-d2a2-46bd-bff6-8c7449cb28e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:12","title":"Teherautóba hajtott egy személyautó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","shortLead":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","id":"20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76621d4a-d2ca-40c0-9366-3af813b97f30","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:47","title":"Szennyvíziszap ömlött az utcára Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33944002-fca8-4790-961b-72cc71377c1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon elhagyatott, ráadásul a föld alatt van.","shortLead":"Nagyon elhagyatott, ráadásul a föld alatt van.","id":"20190811_Ebben_a_kijevi_buszgarazsban_barmilyen_horrorfilm_leforgathato_lenne__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33944002-fca8-4790-961b-72cc71377c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd791e3f-f61d-4680-8022-e22526d213b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ebben_a_kijevi_buszgarazsban_barmilyen_horrorfilm_leforgathato_lenne__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:44","title":"Ebben a kijevi buszgarázsban bármilyen horrorfilm leforgatható lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17165745-b42d-4800-b2c9-916a34bc9095","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken, a HVG székházában döntött a zsűri arról, hogy az ARC plakátkiállításra beérkezett mintegy 800 mű közül melyek lesznek érdemesek a tárlaton való megjelenésre. Az eredményhirdetés, illetve maga a kiállítás szeptemberben várható. ","shortLead":"Pénteken, a HVG székházában döntött a zsűri arról, hogy az ARC plakátkiállításra beérkezett mintegy 800 mű közül melyek...","id":"20190810_Hamarosan_jon_az_idei_ARCkiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17165745-b42d-4800-b2c9-916a34bc9095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b12ef0-a9df-40ca-a1c5-92933f32bd14","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Hamarosan_jon_az_idei_ARCkiallitas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:20","title":"Hamarosan jön az idei ARC-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kiskereskedelemben használatos műanyagzacskók forgalmazásának teljes tiltásra készülnek Németországban, az ügy a törvényhozás mindkét kamarájában napirendre kerülhet - írta a Bild am Sonntag.","shortLead":"A kiskereskedelemben használatos műanyagzacskók forgalmazásának teljes tiltásra készülnek Németországban, az ügy...","id":"20190811_A_nemetek_teljesen_szamuznek_a_muanyag_zacsikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b4ff03-8b94-4d3a-91a9-4ff6f3a95742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_nemetek_teljesen_szamuznek_a_muanyag_zacsikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:31","title":"A németek teljesen száműznék a műanyag zacskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönőröknek fél óránként rá kellett volna nézniük Epsteinre, de ezt elmulasztották. Ráadásul cellatársát korábban áthelyezték, így egyedül maradt, ami szabálytalan volt.","shortLead":"A börtönőröknek fél óránként rá kellett volna nézniük Epsteinre, de ezt elmulasztották. Ráadásul cellatársát korábban...","id":"20190811_NYT_Ongyilkossaga_elott_magara_hagytak_Epsteint_a_bortonben_pedig_nem_lett_volna_szabad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf75a7-d7a7-47a3-b305-14cce66a6295","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_NYT_Ongyilkossaga_elott_magara_hagytak_Epsteint_a_bortonben_pedig_nem_lett_volna_szabad","timestamp":"2019. augusztus. 11. 17:38","title":"NYT: Öngyilkossága előtt magára hagyták Epsteint a börtönben, pedig nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világifjúsági találkozót rendeztek Greta Thunberg követői.","shortLead":"Világifjúsági találkozót rendeztek Greta Thunberg követői.","id":"20190809_Nemzetkozi_klimatuntetes_volt_Svajcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643150f7-affd-4d7c-80e7-3de8781d5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Nemzetkozi_klimatuntetes_volt_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:40","title":"Nemzetközi klímatüntetés volt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]