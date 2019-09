Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2cc6fff-3a86-4548-adbb-98d424a857d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országot 30 éve nem rázta meg ilyen erős, a Richter-skála szerinti 5,6-os rengés.","shortLead":"Az országot 30 éve nem rázta meg ilyen erős, a Richter-skála szerinti 5,6-os rengés.","id":"20190921_Foldrenges_volt_Albaniaban_tobben_is_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2cc6fff-3a86-4548-adbb-98d424a857d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cda6a6-15e2-4911-a911-a3a1fd120a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Foldrenges_volt_Albaniaban_tobben_is_megserultek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 20:50","title":"Földrengés volt Albániában, többen is megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszámjegyűről egyszámjegyűre csökkent.","shortLead":"Kétszámjegyűről egyszámjegyűre csökkent.","id":"20190921_Elolvadt_a_beremeles_az_allami_cegeknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b41332-1dee-4d27-b904-1a5aee15e2b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Elolvadt_a_beremeles_az_allami_cegeknel","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:13","title":"Elolvadt a béremelés az állami cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És hidegfront is jön.","shortLead":"És hidegfront is jön.","id":"20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e442194f-4bf7-4060-a9a3-ac2c59f56c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:18","title":"Csapadékosabbra fordul az időjárás a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fb87f4-9472-4334-aad6-477e3d691f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szellemes megjegyzést tett Giuseppe Conte elődjére, mielőtt részletezni kezdte volna, mi mindent tesznek a magyarok az afrikaiakért.","shortLead":"Orbán szellemes megjegyzést tett Giuseppe Conte elődjére, mielőtt részletezni kezdte volna, mi mindent tesznek...","id":"20190921_Orban_Komoly_vitaim_voltak_az_olasz_miniszterelnokkel_mert_o_Juventusszurkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18fb87f4-9472-4334-aad6-477e3d691f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ba421-2fae-4345-a75d-4d1523357893","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_Komoly_vitaim_voltak_az_olasz_miniszterelnokkel_mert_o_Juventusszurkolo","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:51","title":"Orbán tréfálkozott: Nehéz vitáim voltak az olasz miniszterelnökkel, mert ő Juventus-szurkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmrendező vasárnap hunyt el, 86 éves volt.","shortLead":"A filmrendező vasárnap hunyt el, 86 éves volt.","id":"20190922_Orban_Viktor_a_Facebookon_bucsuzott_Sara_Sandortol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d913da8-0124-4a35-8569-56798ceec976","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Orban_Viktor_a_Facebookon_bucsuzott_Sara_Sandortol","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:50","title":"Orbán Viktor a Facebookon búcsúzott Sára Sándortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve a bolygó jövőjéért aggódó fiatalok. Van, ahol már a politikusok ingerküszöbét is elérte a Greta Thunberg által elindított mozgalom.","shortLead":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve...","id":"20190920_klimavaltozas_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87027d4-112d-4070-81df-e0a30943fad1","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_klimavaltozas_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:05","title":"\"Hány embernek kell még meghalnia?\" Milliók tüntettek a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","shortLead":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","id":"20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48709a97-be8d-480a-afce-2085af2b8966","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:48","title":"Gondoskodnak az államtitkári tisztségéből felmentett Kara Ákosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha más volna a helyzet, úgy gondolják, megéri sokat fizetni egy iPhone-ért.","shortLead":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha...","id":"20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b48e619-19cc-47ea-af0c-28915bb57a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:03","title":"Régóta várt erre a hírre az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]