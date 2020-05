Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb hatékonysággal működnek, egyre elterjedtebb és támogatott a technológia. Ezzel szemben a biogáz hatékonyabb, teljesen környezetbarát és alig használjuk ki, holott rengeteg hasznosítható szerves hulladékot termelnek nem is csak az élelmiszeripari cégek, de a háztartások is. ","shortLead":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb...","id":"20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c0def3-3b32-4cc3-8971-093d2e15d735","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","timestamp":"2020. május. 23. 11:00","title":"Nagyon nem mindegy, hogyan nyerünk energiát hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat...","id":"20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719af89-a9e9-434b-89e0-351f3dd13e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","timestamp":"2020. május. 23. 15:01","title":"Szijjártó Péter: Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül...","id":"20200524_Jovo_het_idojaras_elorejelzes_csapadek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4e3ef0-2c1a-4545-a355-4b2ffce93560","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Jovo_het_idojaras_elorejelzes_csapadek","timestamp":"2020. május. 24. 16:32","title":"Jövő héten nagy szükség lesz az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc78e03-509a-4c1a-9b48-e8d639121754","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi tanácsadó cégnél szerzett kiváló kapcsolatrendszert, amit napjainkban a politikában kamatoztat Antonella Mei-Pochtler. A koronavírus-járvány alatt volt már egy rossz megjegyzése, de nem tudták elmozdítani pozíciójából. ","shortLead":"Egy nemzetközi tanácsadó cégnél szerzett kiváló kapcsolatrendszert, amit napjainkban a politikában kamatoztat Antonella...","id":"202021_antonella_meipochtler_azosztrak_kancellar_tanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc78e03-509a-4c1a-9b48-e8d639121754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817d678-4d5a-4abc-a7e9-ef4551cd481d","keywords":null,"link":"/360/202021_antonella_meipochtler_azosztrak_kancellar_tanacsadoja","timestamp":"2020. május. 24. 08:30","title":"Egy 62 éves olasz származású nőt neveznek árnyékkancellárnak Ausztriában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh Szilárd arra buzdítja a munkanélkülieket, hogy álljanak be katonának, Szijjártó Péter egy örömteli hírről számolt be. Kövesse a hvg.hu-val a pandémiával kapcsolatos napi híreket.","shortLead":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh...","id":"20200523_Mar_ketmillioan_gyogyultak_fel_a_Covidbol__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7bb6a-b2e6-4279-9bab-1406e654f1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Mar_ketmillioan_gyogyultak_fel_a_Covidbol__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 23. 08:40","title":"Magyarország az elsők között tesztelhet egy japán gyógyszert - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ízben bebizonyosodott már, hogy nem kell az internetre kapcsolódnia egy számítógépnek ahhoz, hogy a hackerek adatokat tudjanak ellopni róla. Bármilyen meglepő, akár még a képernyő fényességének szinte érzékelhetetlen változása is kihasználható ilyesfajta célokra.","shortLead":"Több ízben bebizonyosodott már, hogy nem kell az internetre kapcsolódnia egy számítógépnek ahhoz, hogy a hackerek...","id":"20200524_adatlopas_kijelzo_fenyerejenek_valtoztatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa751af-8bce-46b2-a7ec-45224778ed65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_adatlopas_kijelzo_fenyerejenek_valtoztatasa","timestamp":"2020. május. 24. 08:03","title":"Picit megvillogtatják a képernyőt, és máris ellopják a gépen lévő adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","shortLead":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","id":"20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1819d2-2dca-4e7f-a625-e8f51dd6a3ba","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","timestamp":"2020. május. 24. 17:41","title":"Sebesült rókát mentett egy budapesti buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elismerték, hogy a Mészáros tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért a Mátrai Erőmű telephelyén lévő Őzse-völgyi víztározóban.","shortLead":"Elismerték, hogy a Mészáros tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas...","id":"20200523_Hivatalosan_is_elismertek_hogy_Meszaros_Lorinc_cege_szennyezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa77f8cd-aa7f-439a-9a13-496beee7114b","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Hivatalosan_is_elismertek_hogy_Meszaros_Lorinc_cege_szennyezett","timestamp":"2020. május. 23. 12:36","title":"Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége szennyezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]