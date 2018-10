Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","shortLead":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","id":"20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4448e79-628e-4021-aac6-de9d47ed6d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 09:30","title":"Több száz tő kendert nevelt a tetőtérben egy osztrák férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közéleti személyiségek a papi pedofília kivizsgálását szorgalmazzák.","shortLead":"Közéleti személyiségek a papi pedofília kivizsgálását szorgalmazzák.","id":"20180930_A_franciaknak_eleguk_van_a_pedofil_papokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64985f22-7c4c-4a76-b42e-b3d27d592380","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_franciaknak_eleguk_van_a_pedofil_papokbol","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:47","title":"A franciáknak elegük van a pedofil papokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","shortLead":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","id":"20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e64b8b-d10c-43a2-9ec7-ab4334bf3e20","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:27","title":"Bepipult az eladó, amiért leköpték, rálőtt a vevőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja...","id":"20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81a7d7-6e78-421c-837a-908377f11621","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","timestamp":"2018. október. 01. 11:53","title":"\"Mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni küzdelemben\" – Nobel-díjat ért két tudós felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára éghajlat-befolyásoló tényezővé vált.","shortLead":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára...","id":"201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1569e9-95eb-4ed4-86d2-3a42d4968ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:30","title":"A légkondi-paradoxon: áldás vagy átok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb környezetvédelmi besorolású járművek forgalmának korlátozásával. Bizonyos benzinesek is érintettek.","shortLead":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb...","id":"20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33db85b-48dd-4fcb-81af-8f798803506d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","timestamp":"2018. október. 01. 09:38","title":"Kitiltják a dízeljárműveket Észak-Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f5b383-6905-4174-91eb-b0e5171a9bdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint ha az Európai Uniónak aggályai vannak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről London által előterjesztett javaslatcsomaggal kapcsolatban, vagy van ellenjavaslata, akkor a brit kormány szeretné, ha Brüsszel előállna ezekkel.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint ha az Európai Uniónak aggályai vannak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit...","id":"20180930_May_beszolt_Tusknak_Ha_az_EUnak_van_jobb_javaslata_a_Brexitre_hajra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f5b383-6905-4174-91eb-b0e5171a9bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3199c-4783-48c5-a9af-4d3eb64f7a02","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_May_beszolt_Tusknak_Ha_az_EUnak_van_jobb_javaslata_a_Brexitre_hajra","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:45","title":"May beszólt Tusknak: Ha az EU-nak van jobb javaslata a Brexitre, hajrá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kézizálog Zrt. tulajdonosa a trombitarézből készült tömböket otthonában öntötte. Bíró Péter szerint a cégcsoport vagyonából kielégíthették volna a károsult bankokat és magánszemélyeket, de érdekes módon a kárigények három év alatt töredékére apadtak.","shortLead":"A Kézizálog Zrt. tulajdonosa a trombitarézből készült tömböket otthonában öntötte. Bíró Péter szerint a cégcsoport...","id":"20181001_Trombitarezbol_ontott_aranytombokkel_okozott_tobb_milliardos_kart__megszolalt_a_vadlott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d393a3d-ef08-4067-a436-11db90e5d5be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Trombitarezbol_ontott_aranytombokkel_okozott_tobb_milliardos_kart__megszolalt_a_vadlott","timestamp":"2018. október. 01. 09:39","title":"Trombitarézből öntött aranytömbökkel okozott több milliárdos kárt - megszólalt a vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]