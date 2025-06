„Nem mindegy, hány fokon tároljuk a csokit, ahogy az sem, hogyan tároljuk a veszélyes anyagokat”

A közép-magyarországi régióban az elmúlt években nőtt az ipari ingatlanok üresedési rátája, amit részben a gazdasági megtorpanás, részben a fejlesztési lendület csökkenése? okozott. Ez azonban kedvező kiindulási alap: ha a gazdaság újra növekedésnek indul, azonnal rendelkezésre állnak a szükséges logisztikai kapacitások.

Habbal oltással és kármentő medencével védekeznek

A kapacitásra és a szakértelemre szükség is van: veszélyes anyagok tárolásánál raktártüzek sajnos előfordulhatnak, ezeket pedig nem lehet megfékezni, inkább csak körülhatárolják őket és megvárják, amíg leáll az égés. „Korábban ezek a raktárépületek távol helyezkedtek el a lakott területektől, de ma ez már nem feltélen jellemző. Emiatt fontos, hogy ha új raktárt építünk és veszélyes anyagokat tárolunk benne, akkor egyrészt biztosítani tudjuk a településnek az elvárt biztonsági szintet, és bármilyen nem várt esemény esetén meg tudjuk védeni mind a saját dolgozóinkat, mind a környékbeli embereket” – mondja Árvai Csaba. Magyarországon nem sok üzem rendelkezik a legmagasabb szintű SEVESO-minősítéssel éghető anyagok és veszélyes anyagok tárolására.

A Raben Dunaharasztiban, sok száz milliós beruházással megépült raktárai komoly védelemmel rendelkeznek, valamint külső- és belső védelmi tervvel, hogy bármilyen nem várt esemény esetén a hatóságokkal együttműködve azonnal mérsékelni tudják annak hatását. „Az egyik legkomolyabb veszélyforrás veszélyes anyag oltásakor a beszennyeződött oltóvíz, ami nem juthat el az élővizeinkbe. Dunaharaszti területén a mi raktárunk nincs messze a Dunától, néhány kilométer választja el. A raktárat úgy alakítottuk ki, hogy az oltóvíz vagy az a hab, ami visszamaradna az oltásból, az épületen belül maradjon. A raktár ebben az esetben mintegy kármentő medenceként funkcionál” – mondja a vállalat ügyvezetője.

És hogy milyen anyagokat tárolnak egy ilyen minősített raktárban? Különösen éghető és gyúlékony, illetve vízzel érintkezve veszélyes elegyet képező anyagokat, ilyenek például az ipari ragasztók és oldószeralapú festékek. Utóbbiakat nem lehet vízzel oltani, mert úgy csak szétterülnek és tovább égnek, ezért a Raben habos oltórendszert használ: a tárolókamrát néhány perc alatt feltöltik könnyű habbal, ez pedig elzárja az oxigén útját.

Nem könnyű a tejjel sem

A másik terület, amelynek logisztikájában speciális szaktudásra van szükség, az az élelmiszereké. Kevesen gondolnák, hogy mielőtt egy termék kikerül az áruházak polcaira, az egész életútja nagyon szigorúan szabályozott. „A tejtermék ideális tárolási hőmérséklete 3–4 Celsius-fok, gondoskodni kell arról, hogy a gyártástól az áruházi polcig folyamatosan ezen a hőmérsékleten maradjon. Igaz ez a raktározásra, az áruátvételre, az esetleges további csomagolásra, de a címkézésre és a kiszállításra is” – szemlélteti Árvai Csaba.

Ehhez már komoly technológiára van szükség: biztosítani kell, hogy a raktár ajtajai hermetikusan rázáródjanak a szállítmányozási eszközre, aminek a hőmérséklet tartása mellett az is célja, hogy semmilyen kártevő ne juthasson be a raktárba. „A túrázás közben vagy vizes árokpart mellett látható monitorozó-állásokhoz hasonló csapdákat, kártevőmentesítő pontokat használunk a raktározási környezetben is, gyakran több gyűrűben. Ez fokozott biztonságot jelent, és nagy tudást, folyamatos beruházást igényel. De csak így biztosítható, hogy az élelmiszer, amely az asztalunkra kerül, megfelel annak az eltarthatósági jelölésnek, amit a csomagoláson látunk” – mondja.

Emellett bizonyos élelmiszereknek nagyon erős szaghatása van, oda kell figyelni, hogy ezek a termékek ne okozzanak keresztszennyeződést. „Az élelmiszerek szakosított tárolása nagyon fontos, soha nem történhet meg, hogy olyan termékeket tárolunk együtt, amik vagy tárolási hőmérsékletben nem kompatibilisek egymással, vagy keresztszennyeződést okozhatnak” – mondja. Ugyanígy, földes áru, zöldség és tejtermék soha nem tárolható együtt, ahogy tőkehús és tejtermék sem.

„A Rabennél ESG-törekvéseinkkel összhangban a hűtött raktáraink energiaellátását szolárrendszer egészíti ki. Amikor a legjobban süt a nap, akkor termel a legnagyobb kapacitással, és akkor van szükség a legerősebb hűtési teljesítményre is. Így nem terheljük a környezetet, sőt, az elektromos ellátórendszert sem” – mondja Árvai Csaba.

Talán kevésbé ismert, hogy a csokoládénak is van ideális tárolási hőmérséklete, raktárban 15 fok. „Ha túl melegen tároljuk például otthon, kiválnak az alkotórészek és a hideg hatására is kicsapódnak belőle anyagok” – mondja. A csokoládé mellett az édesipari termékek jó részének ez az ideális hőmérséklete. A Rabennél van ilyen hőmérsékleti zóna és ehhez kapcsolódó tárolási megoldás, ráadásul a15 fokos raktárban kekszek, snackek, müzlik is jobban eltarthatók. „Sokkal jobb minőséget tudunk biztosítani, mert állandó hőmérsékleten tárolva az élelmiszer tovább megőrzi élvezeti értékét, a vevők ezt veszik majd le a polcról a boltban” – mondja Árvai Csaba.

