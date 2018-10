Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette szavazott.","shortLead":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette...","id":"20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e847413-fd78-4560-bbcf-7d7763107054","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","timestamp":"2018. október. 05. 18:20","title":"Továbbjuttatták a szavazáson az erőszakkal vádolt Brett Kavanaugh-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20181006_Noi_James_Bond_Soha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca5a5b-afcc-4d78-8d25-a88bcb116a46","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Noi_James_Bond_Soha","timestamp":"2018. október. 06. 08:05","title":"Női James Bond? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy telefonokra applikálható tok segítségével hozná vissza méltán népszerű kézi konzolját a Nintendo. A kiegészítőt már is bejegyzték az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál.","shortLead":"Egy telefonokra applikálható tok segítségével hozná vissza méltán népszerű kézi konzolját a Nintendo. A kiegészítőt már...","id":"20181006_nintendo_game_boy_kezi_konzol_okostelefon_tok_kiegeszito_konzoljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93d405a-e9e2-49ca-8216-d1a335676e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_nintendo_game_boy_kezi_konzol_okostelefon_tok_kiegeszito_konzoljatek","timestamp":"2018. október. 06. 18:03","title":"Egyetlen mobiltokkal Game Boy-t csinálna bármely telefonból a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős forgalomkorlátozásokra, ezzel összefüggésben a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell számítani a hétvégén a fővárosban a Budapest Maraton Fesztivál miatt.","shortLead":"Jelentős forgalomkorlátozásokra, ezzel összefüggésben a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell számítani...","id":"20181006_Lezarasokra_kell_szamitani_a_fovarosban_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e314e5-2530-45b5-8c0f-1ddf29af6684","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Lezarasokra_kell_szamitani_a_fovarosban_a_hetvegen","timestamp":"2018. október. 06. 08:29","title":"Lezárásokra kell számítani a fővárosban a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton közlekedne, és amit a napokban mutattak meg először a nagyközönségnek.","shortLead":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton...","id":"20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a4b007-82e3-4995-9934-a2969a21e91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","timestamp":"2018. október. 05. 08:03","title":"Na, ez nem MÁV: ilyesmi vonat mehet majd 1200 km/h-val a Budapest-Bécs-Pozsony vonalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","shortLead":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","id":"20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4942a3e2-947a-4c85-a2cc-c94379e34492","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","timestamp":"2018. október. 05. 14:05","title":"Annyira hatékony volt a kormány ukrajnai kampánya, hogy a Hankookhoz ukrán tolmács kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]