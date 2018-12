Az Omega gitárosáról nyáron derült ki, hogy húgyhólyagdaganata van, meg is operálták. Most pedig megtudta: legyőzte a rákot. Mint a Blikknek elmondta: „Most is magam előtt látom Fischer főorvos urat, amint épp közli velem a szövettani eredményt. Már abból tudtam, jó hírrel fog szolgálni, ahogy felcsillantak a szemei, majd kimondta azt a két bűvös szót: nem invazív a karcinóma, azaz nem terjedt tovább a daganat, amelyet július végén operált ki a húgyhólyagomból”.

Még most sem hiszi el, hogy ezt a csodát a szívritmuszavarának köszönheti. Májusban ugyanis már komolyabb beavatkozásra volt szükség, hogy rendesen kalapáljon a „motorja”. Ezek után naponta véralvadásgátlót injekciózott magának, és júliusban arra lett figyelmes, véres a vizelete. Ez jelezte, valahol súlyos probléma van kibontakozóban a szervezetében, és két mogyoró méretű tumort találtak a húgyhólyagjában.

A gitáros így egészségesen vághat bele a 2019-es évbe. „Nagyon mozgalmasnak ígérkezik, mert új lemezt és harminc koncertet is tervezünk. Jó lenne bírni”.