[{"available":true,"c_guid":"84d8419b-e4f2-48cb-95e1-50ffa8c10ea7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autósoknak nem a legjobb a hírük a világban, de ez éppen egy nem rossz ötlet. ","shortLead":"Az orosz autósoknak nem a legjobb a hírük a világban, de ez éppen egy nem rossz ötlet. ","id":"20181216_orosz_autos_sarga_melleny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d8419b-e4f2-48cb-95e1-50ffa8c10ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b15aaa-3e50-4f51-a574-d4157de5c93a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_orosz_autos_sarga_melleny","timestamp":"2018. december. 16. 09:10","title":"Okos ötlet az orosz autósoktól, hogyan használjuk még a sárga mellényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front Theresa May jelenlegi és Tony Blair volt miniszterelnök között húzódik.","shortLead":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front...","id":"20181216_Durvul_a_Brexitvita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d928a5-0094-4bde-b547-e64dc50921d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Durvul_a_Brexitvita","timestamp":"2018. december. 16. 15:33","title":"Durvul a Brexit-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi tüntetés után az MTVA épületéhez vonultak a tüntetők, több ellenzéki képviselő bement az épületbe, szeretnék beolvasni ötpontos követelésüket. Hétfő reggel még mindig a közmédiában a politikusok, Szél Bernadettet és Hadházy Ákost erővel dobták ki.","shortLead":"A vasárnapi tüntetés után az MTVA épületéhez vonultak a tüntetők, több ellenzéki képviselő bement az épületbe...","id":"20181216_Meterekre_a_Fidesz_szekhaztol_kivannak_boldog_karacsonyt_Orbannak_a_tulora_ellen_tuntetok__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2743d-96b7-4f95-9f13-51e7658c086c","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Meterekre_a_Fidesz_szekhaztol_kivannak_boldog_karacsonyt_Orbannak_a_tulora_ellen_tuntetok__percrol_percre","timestamp":"2018. december. 16. 14:38","title":"Fegyveres őrökkel kerültek szembe az MTVA-ba bejutott ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0699d2-8f2b-4b5e-8ab7-932e9567a905","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Vihart kavart a minap a Párizsi Magyar Intézet igazgatójának intézkedése, amikor a rendező egyik e-mailje miatt a premier előtt egy nappal letiltotta intézményében a Csirkefej színre vitelét. 1986-ban a kommunista hatalom a kisebbik rossz elvét követve bólintott rá a Spiró-darab ősbemutatójára.","shortLead":"Vihart kavart a minap a Párizsi Magyar Intézet igazgatójának intézkedése, amikor a rendező egyik e-mailje miatt...","id":"201850__a_csirkefej_legendai__gobbi_spiro_zsambeki__funkcionalis_tragarsag__kesei_nyomatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0699d2-8f2b-4b5e-8ab7-932e9567a905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11613661-4347-4cb4-b98a-9b52ff180844","keywords":null,"link":"/kultura/201850__a_csirkefej_legendai__gobbi_spiro_zsambeki__funkcionalis_tragarsag__kesei_nyomatek","timestamp":"2018. december. 16. 20:00","title":"Amikor a hatalom inkább nyelt, mint tiltott: a Csirkefej legendái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","shortLead":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","id":"20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb36820-88b0-42ab-82a3-971a159b78c7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","timestamp":"2018. december. 15. 12:01","title":"Az autók fölé magasodott az a jávorszarvas, ami egy alaszkai autópályán indult sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan várható","shortLead":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan...","id":"20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df44fb60-7cd0-4695-ab9c-6608f2ab3bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","timestamp":"2018. december. 16. 15:40","title":"Helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","shortLead":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","id":"20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a473dece-bfe1-4433-b09c-9a594c8e3752","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","timestamp":"2018. december. 17. 10:07","title":"Az MTVA feljelentette Hadházyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett fejkendőtilalom ellen is.","shortLead":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett...","id":"20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275a6dc-6640-4029-aa71-5ee238c0f38c","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 21:55","title":"Az osztrákoknál is forró a helyzet, 17 ezren tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]