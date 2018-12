Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","shortLead":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","id":"20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2ccb9a-a296-4958-a0cb-1ab0451e460f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","timestamp":"2018. december. 28. 08:36","title":"Betört a szomszédjához, de berúgott, majd elaludt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","shortLead":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","id":"20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ba0cd-34d2-45b6-84d1-3fce3640277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 28. 08:11","title":"Soha ennyit nem költöttünk még karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","shortLead":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","id":"20181228_Meghalt_Amosz_Oz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb20967-16cc-4405-97b7-cc1ffb199b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Meghalt_Amosz_Oz","timestamp":"2018. december. 28. 15:36","title":"Meghalt Ámosz Oz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött földrengéssorozatot.","shortLead":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött...","id":"20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698a897-73b5-460d-82b8-d0131735b16f","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 07:46","title":"Szükségállapotot hirdetett az Etna környékére az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c099a906-17d6-461e-b64c-95f6475b1d61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői még tavasszal mutatták be az Adaptive Battery nevű technológiát, ami a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálja kinyújtani a készenléti időt.","shortLead":"A Google fejlesztői még tavasszal mutatták be az Adaptive Battery nevű technológiát, ami a mesterséges intelligencia...","id":"20181228_samsung_one_ui_adaptive_battery_okostelefon_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c099a906-17d6-461e-b64c-95f6475b1d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48152c3f-d473-4e24-9840-a799f682e57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_samsung_one_ui_adaptive_battery_okostelefon_akkumulator","timestamp":"2018. december. 28. 08:03","title":"Samsung telefonja van? Jön hozzá a funkció, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fa7ec5-afc5-48a7-b7ac-df359e781fe7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fővárosban sütni fog a nap, keleten havas eső is lehet, szinte az egész országban erős szél várható.","shortLead":"A fővárosban sütni fog a nap, keleten havas eső is lehet, szinte az egész országban erős szél várható.","id":"20181228_Meleg_szeles_de_napos_ido_lesz_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56fa7ec5-afc5-48a7-b7ac-df359e781fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76458c3e-6b25-4de7-99cd-0502d94e3474","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Meleg_szeles_de_napos_ido_lesz_szombaton","timestamp":"2018. december. 28. 16:53","title":"Meleg, szeles, de napos idő lesz szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","shortLead":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","id":"20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851438a-32e5-42f7-94e1-46c4becc4c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","timestamp":"2018. december. 28. 13:56","title":"Ez vicces lesz: Jack Black YouTube-csatornát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]