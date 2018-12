Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszorongathatják dolgozóik a MÁV-Startot.","shortLead":"Megszorongathatják dolgozóik a MÁV-Startot.","id":"20181228_A_szakszervezet_arra_buzdit_mondjak_fel_a_MAV_dolgozoi_a_munkaszerzodesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cff603-aa71-479e-9e21-fc75ba16a7d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_A_szakszervezet_arra_buzdit_mondjak_fel_a_MAV_dolgozoi_a_munkaszerzodesuket","timestamp":"2018. december. 28. 17:09","title":"A szakszervezet arra buzdít, mondják fel a vasutasok a hosszabb munkaidőre vonatkozó szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most éppen a megválasztott brazil elnök állt elő aggasztó ötletekkel.","shortLead":"Most éppen a megválasztott brazil elnök állt elő aggasztó ötletekkel.","id":"20181229_Remenykedjunk_hogy_Orban_Viktor_nem_tanul_el_mindent_uj_barataitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576cc7f8-5780-4152-bb1e-0c382dc6cf7d","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Remenykedjunk_hogy_Orban_Viktor_nem_tanul_el_mindent_uj_barataitol","timestamp":"2018. december. 29. 17:24","title":"Reménykedjünk, hogy Orbán Viktor nem tanul el mindent új barátaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","shortLead":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","id":"20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c005d4-20d1-4146-8ae7-d53c0be98698","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","timestamp":"2018. december. 28. 16:46","title":"A legszebb ajándékot kapta karácsonyra ez a kisfiú: egy családot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy szerinte Juncker nem igazi kereszténydemokrata. ","shortLead":"A külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy szerinte Juncker nem igazi kereszténydemokrata. ","id":"20181230_Szilveszteri_trefanak_is_rossz__Szijjarto_nem_hagyta_szo_nelkul_Juncker_kritikajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e77ed0-9605-4a5b-ab51-ddcd58585a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Szilveszteri_trefanak_is_rossz__Szijjarto_nem_hagyta_szo_nelkul_Juncker_kritikajat","timestamp":"2018. december. 30. 14:23","title":"\"Szilveszteri tréfának is rossz\" - Szijjártó nem hagyta szó nélkül Juncker kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02deabe5-41cc-4321-bf31-ee4043a4abf8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2018-ban is „kiment alólam” egy szerkesztőség, elhallgatott a Lánchíd Rádió. Már nem számolom, hogy 18 éves újságírói pályafutásom alatt hányszor kellett kimondanom: újratervezés. Nehezen indult az év, de végül a szerencse 2018-ban is mellém állt.","shortLead":"2018-ban is „kiment alólam” egy szerkesztőség, elhallgatott a Lánchíd Rádió. Már nem számolom, hogy 18 éves újságírói...","id":"20181229_Balla_Gyorgyi_elmentem_acsorogtam_megneztem_kiabaltam_kerdeztem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02deabe5-41cc-4321-bf31-ee4043a4abf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b2a553-7998-4dd0-ac95-6c31a125115c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Balla_Gyorgyi_elmentem_acsorogtam_megneztem_kiabaltam_kerdeztem","timestamp":"2018. december. 29. 11:00","title":"Balla Györgyi: Odamentem, ácsorogtam, néztem, kiabáltam, kérdeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","shortLead":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","id":"20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c095b1-c1ab-4241-8ce6-14507b4bddaf","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","timestamp":"2018. december. 29. 19:51","title":"A rendőrség még nem nyomoz a Hadházyékat kidobó biztonságiak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyedik hete tiltakoznak az emberek.","shortLead":"Negyedik hete tiltakoznak az emberek.","id":"20181229_Belgradban_25_ezres_kormanyellenes_tuntetesek_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fb287-a3f0-4ea6-84f0-2c0ce40ec66d","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Belgradban_25_ezres_kormanyellenes_tuntetesek_vannak","timestamp":"2018. december. 29. 21:33","title":"Belgrádban 25 ezres kormányellenes tüntetések vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi években tartott oroszországi ellenzéki tüntetéseken meghatározó szerepet játszottak a helyzetükkel elégedetlen 17-18 éves fiatalok. Az orosz parlament most megtiltotta, hogy 18 évnél fiatalabbak részt vegyenek az engedély nélkül szervezett politikai jellegű tiltakozó akciókban.","shortLead":"Az utóbbi években tartott oroszországi ellenzéki tüntetéseken meghatározó szerepet játszottak a helyzetükkel...","id":"20181228_Oroszorszagban_nem_tuntethetnek_a_18_even_aluliak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a084f5ef-eee3-494b-8f80-9e392811cbcc","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Oroszorszagban_nem_tuntethetnek_a_18_even_aluliak","timestamp":"2018. december. 28. 16:38","title":"Oroszországban nem tüntethetnek a 18 éven aluliak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]