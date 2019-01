Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékokkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékokkal élőket gondozó...","id":"20190117_Kiraknak_a_kastelyokbol_a_fogyatekkal_eloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61389a55-5c04-4bea-beb3-1b093197ccff","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kiraknak_a_kastelyokbol_a_fogyatekkal_eloket","timestamp":"2019. január. 17. 13:41","title":"Kiraknák a kastélyokból a fogyatékkal élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy izraeli lap úgy tudja, még nem találtak maradványokat.","shortLead":"Egy izraeli lap úgy tudja, még nem találtak maradványokat.","id":"20190117_Megkezdtek_a_Dunaba_lott_zsidok_felkutatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a43b1-32fd-4815-a3ee-b715bd7ee8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Megkezdtek_a_Dunaba_lott_zsidok_felkutatasat","timestamp":"2019. január. 17. 15:30","title":"Megkezdték a Dunába lőtt zsidók felkutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már tavaly bevezette új, a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát a Facebook, most pedig több más ország mellett az Európai Unió területére is kiterjesztik az átláthatóságot biztosító rendszert.","shortLead":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már tavaly bevezette új, a politikai hirdetésekre vonatkozó...","id":"20190117_facebook_politikai_hirdetesek_a_facebookon_atlathatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88ce953-afc6-45e8-9f70-fbec875157d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_facebook_politikai_hirdetesek_a_facebookon_atlathatosag","timestamp":"2019. január. 17. 14:03","title":"Magyarországra is kiterjeszti a Facebook az új szabályát: megmondják, ki ad fel politikai hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásában érdekelt pénzintézetek a konstrukció iránt, amely a januártól hatályos változások következtében egyedüli maradt a kedvezményesen, 34,5 százalékos adó- és járulékteher mellett nyújtható cafeteriaelemek között.","shortLead":"Egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásában érdekelt pénzintézetek a konstrukció...","id":"20190117_szep_kartya_cafeteria_kedvezmenyes_adozas_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb585ca-46c1-4d99-8c3b-8cf16e90ca76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_szep_kartya_cafeteria_kedvezmenyes_adozas_bankok","timestamp":"2019. január. 17. 05:46","title":"Roham indult a SZÉP-kártyákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","shortLead":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","id":"20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbbf669-6840-48d7-8bfc-1a7e5562c72d","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","timestamp":"2019. január. 18. 06:02","title":"Trump \"tiszteletből\" nem utazik Davosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","shortLead":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","id":"20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc7eae-8f39-4c43-bd35-1f5d7299b53e","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","timestamp":"2019. január. 17. 11:32","title":"Továbbra is bajban Matolcsy rokonának a bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","shortLead":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","id":"20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02d3ae-64ca-4a3a-8968-67677045bace","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","timestamp":"2019. január. 17. 12:37","title":"Egy Banksy-graffitit találhattak Tokióban, hitelesíteni szeretnék – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]