Több felvételt is bemutatott az utóbbi napokban a Transindex, amelyen az látszik, hogy a Transzfogarasi út közelében medvéket etetnek emberek – felnőttek és gyerekek egyaránt. Most épp egy kislányról került ki egy videó, amint kézből etet egy kisméretű medvét, nemrég szintén a Transzfogarasi út közelében kaptak lencsevégre néhány felnőtt turistát, amint éppen két medvebocsot etettek, és páran, köztük gyerekek is, megcsodálták a meglehetősen felelőtlen emberi viselkedést.

A hatóságok is rendszeresen figyelmeztetik a turistákat, hogy ne menjenek közel a vadállatokhoz, és ne etessék őket, mert egy ilyen találkozás végzetes sérülésekkel is járhat. Ha egy aranyos bocsot etetni kezdenek, lehet, hogy hamarosan feltűnnek a szülők is, és annak nem biztos, hogy jó vége lesz.

