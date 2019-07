Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy nappal azután, hogy a DK bejelentette, nem Botka László polgármester-jelöltségét támogatja, bejelentették, hogy mégis.","shortLead":"Kevesebb mint egy nappal azután, hogy a DK bejelentette, nem Botka László polgármester-jelöltségét támogatja...","id":"20190706_Megis_tamogatja_Botkat_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e760e829-25be-488a-9047-d11b36218dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Megis_tamogatja_Botkat_a_DK","timestamp":"2019. július. 06. 13:50","title":"Mégis támogatja Botkát a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új előfizetői számára duplázást hirdetett, a meglévő ügyfeleknek pedig 5 gigabájtnyi ingyenes adatforgalmat biztosít nyárra a Telenor.","shortLead":"Új előfizetői számára duplázást hirdetett, a meglévő ügyfeleknek pedig 5 gigabájtnyi ingyenes adatforgalmat biztosít...","id":"20190705_telenor_ingyenes_mobilnet_duplazas_aktivalas_mytelenor_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746a1801-6b37-42ed-b038-1db1f6111a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_telenor_ingyenes_mobilnet_duplazas_aktivalas_mytelenor_alkalmazas","timestamp":"2019. július. 05. 08:03","title":"+5 GB mobilnetet kap ingyen a Telenortól, ha ezt bekapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5","c_author":"","category":"elet","description":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli viszont állandó vendégek Zamárdiban. Fotósunk így látta a Balaton Sound 2. napját.","shortLead":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli...","id":"20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32683975-d3e0-420d-b650-6b9a97125728","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","timestamp":"2019. július. 05. 11:26","title":"Semmi nem tudja a bulizók kedvét szegni Zamárdiban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint az emberi jogokról beszélgetett csütörtökön a Vatikánban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ferenc pápa. Putyin egyórás késéssel érkezett, a beszélgetés egy órán át tartott. Az orosz államfő már a harmadik alkalommal találkozott Ferenc pápával.","shortLead":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint...","id":"20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a60c0-5b3b-4266-8938-7012df87a6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","timestamp":"2019. július. 04. 16:59","title":"A modern és a középkori kereszténység találkozott, amikor a pápa fogadta Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","id":"20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c8528-45a4-4870-bdbe-3e9b17944585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","timestamp":"2019. július. 05. 06:41","title":"Percenként 24 kilométernyi hatótáv tölthető az új Teslákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat több figyelmeztetést is kiadott.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat több figyelmeztetést is kiadott.","id":"20190705_extrem_sugarzas_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd7022a-08d2-4fce-a10c-01abcf64c3f7","keywords":null,"link":"/elet/20190705_extrem_sugarzas_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 05. 14:01","title":"Szombaton is extrém erős sugárzás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962e0023-f5da-4a11-926d-f5e4dc19e723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan lemerülő iPhone és a vezeték nélküli fülhallgató elhelyezésének problémáit egyszerre oldja meg egy új fejlesztés.","shortLead":"A gyorsan lemerülő iPhone és a vezeték nélküli fülhallgató elhelyezésének problémáit egyszerre oldja meg egy új...","id":"20190706_iphone_airpods_power1_kulso_akkumulatoros_telefontok_kickstarter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962e0023-f5da-4a11-926d-f5e4dc19e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7a7a9-5a42-45f6-93a7-fcf354039856","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_iphone_airpods_power1_kulso_akkumulatoros_telefontok_kickstarter","timestamp":"2019. július. 06. 08:03","title":"Ez az iPhone-tok menet közben tartja és tölti a telefont és az AirPods fülhallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még így is maradt több mint 6 milliárd forintos kintlévőség.","shortLead":"Még így is maradt több mint 6 milliárd forintos kintlévőség.","id":"20190705_Jol_jott_a_HirTVnek_az_Echo_TV_vagyona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de971b2-946c-41a6-8866-fb95f70beb7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Jol_jott_a_HirTVnek_az_Echo_TV_vagyona","timestamp":"2019. július. 05. 16:38","title":"Jól jött a HírTV-nek az Echo TV vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]