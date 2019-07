Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple ikonikus formatervezője, aki közel három évtizedes közös munka után hagyja ott a vállalatot.","shortLead":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple...","id":"201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5387fa-008b-43ee-812b-198ccad0d3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","timestamp":"2019. július. 27. 15:00","title":"Jony Ive: Senkit nem érdekel, ha valami újat csinálsz – csak az, ha jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","shortLead":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","id":"20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e663342-89bb-42cb-9558-f222deea0da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 28. 16:42","title":"Egy jogvédő komolyan vette Bayer Zsolt cikkét és utánanézett állításoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ok névre hallgató gleccser volt az első Izlandon 2014-ben, amely elolvadt. A kutatók most emléktáblát állítottak neki.","shortLead":"Az Ok névre hallgató gleccser volt az első Izlandon 2014-ben, amely elolvadt. A kutatók most emléktáblát állítottak...","id":"20190727_Emlektablat_allitanak_az_elso_gleccsernek_amit_kinyirt_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c28b08e-b8b1-4541-ac15-05fdf5772a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Emlektablat_allitanak_az_elso_gleccsernek_amit_kinyirt_a_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 27. 15:18","title":"Emléktáblát állítanak az első gleccsernek, amit kinyírt a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos úszógumit.","shortLead":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos...","id":"20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba98960e-7909-4d77-aa00-9b32f06d2bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","timestamp":"2019. július. 28. 17:13","title":"Akkora vihar volt, hogy unikornisos úszógumival vízisíeltek a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint a cég semmilyen segítséget nem adott a hazajutásban.","shortLead":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint...","id":"20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9c605b-61b7-43e7-9186-6635a062fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","timestamp":"2019. július. 28. 11:41","title":"Most a Ryanair utasai jártak pórul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3b4a10-bd9c-4508-8b2d-91546a00500b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hallani sem akarnak a megállapodás nélküli Brexitről.","shortLead":"Hallani sem akarnak a megállapodás nélküli Brexitről.","id":"20190727_Wales_fuggetlenne_valasa_mellett_tuntettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db3b4a10-bd9c-4508-8b2d-91546a00500b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8daffaff-3057-4abb-97c3-efd3ff70e9a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Wales_fuggetlenne_valasa_mellett_tuntettek","timestamp":"2019. július. 27. 21:23","title":"Wales függetlenné válása mellett tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fca3dc-6bb9-4f71-a3c9-7cef90268d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezután tábla jelzi majd a közlekedőknek a templomot, akár a vallási szertartások időpontját is, továbbá a kiemelt sporteseményeket kiszolgáló járművek a buszsávban is haladhatnak majd. ","shortLead":"Ezután tábla jelzi majd a közlekedőknek a templomot, akár a vallási szertartások időpontját is, továbbá a kiemelt...","id":"20190727_NERkompatibilis_KRESZmodositasok_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24fca3dc-6bb9-4f71-a3c9-7cef90268d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11e5444-4973-4485-a4d0-58d34a66cc9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_NERkompatibilis_KRESZmodositasok_jonnek","timestamp":"2019. július. 27. 14:49","title":"Jön két NER-kompatibilis KRESZ-módosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","shortLead":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","id":"20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710808d7-9533-4989-b70f-302634b56596","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","timestamp":"2019. július. 27. 20:42","title":"Hatalmas tőkeemelés volt Csányi Sándor boros cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]