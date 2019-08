Ricky Martin megmutatta 8 hónapos kislányát

A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket.

Megmutatta az Instagramon 8 hónapos lányát Ricky Martin - írja a CNN.

Az énekes 2017-ben házasodott össze szíriai származású párjával, Jwan Yosef művésszel, akivel 2016 óta alkotnak egy párt.

A pár szilveszterkor jelentette be, hogy megszületett kislányuk, Lucia, akinek most az arcát is megmutatták. A képet a világsztár "a szemem fénye" címmel posztolta.

Yosef és Martin a kislány mellett közösen nevelik az énekes 11 éves ikreit, Matteót és Valentinót, akiket szintén béranya szült.