Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","shortLead":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","id":"20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e62c50-819d-4734-94d5-bcc1f9a1ab10","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:36","title":"Neymar madridi leigazolása felfordulást okozhat a játékospiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f30fa-e1ee-46fa-8564-db0c09a5e8a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komponált már hegedűversenyt és operát, úgy emlegetik őt, mint a következő Mozartot, fogott már kezet Putyinnal, és idén decemberben a Carnegie Hallban ad koncertet. És még csak 14 éves. A brit zeneszerző, Alma Deutscher szerint lealacsonyító Hamupipőkére nézve, hogy csak azért vonzó a mesében, mert kicsi a lába. ","shortLead":"Komponált már hegedűversenyt és operát, úgy emlegetik őt, mint a következő Mozartot, fogott már kezet Putyinnal, és...","id":"20190812_Alma_Deutscher_a_csodagyerek_aki_tiz_evesen_irt_operat_a_modern_Hamupipokerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f30fa-e1ee-46fa-8564-db0c09a5e8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb168c1-358a-400a-b080-d823b2a03d08","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Alma_Deutscher_a_csodagyerek_aki_tiz_evesen_irt_operat_a_modern_Hamupipokerol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:23","title":"Alma Deutscher, a csodagyerek, aki tízévesen írt operát a modern Hamupipőkéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190811_Arokba_borult_egy_auto_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f647d52-c528-4f48-b0f4-f8fed9845899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Arokba_borult_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:27","title":"Árokba borult egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg az állam a dohány-kiskereskedelmi ellátónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg...","id":"20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99951c6-7c54-4583-8ab3-a35a4f66ea93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:00","title":"És akkor a 4iG szépen megkéri Matolcsyékat, adjanak pénzt a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és halálával kapcsolatban is rengeteg a kérdés, és nagyon sokan gondolják úgy, hogy már tudják a válaszokat.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és...","id":"20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be548f26-b70d-44b4-a928-20f167d03a59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:45","title":"Ezek a legvadabb összeesküvés-elméletek Jeffrey Epstein haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délkeleten lesz a legmelegebb, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Délkeleten lesz a legmelegebb, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki.","id":"20190810_Vasarnap_akar_35_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a8cc25-442a-4425-867b-adf72588de3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Vasarnap_akar_35_fok_is_lehet","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:18","title":"Vasárnap akár 35 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz fővárosban ma is tüntetnek.","shortLead":"Az orosz fővárosban ma is tüntetnek.","id":"20190810_Rohamrendorok_vittek_el_Navalnij_szovetsegeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ac6bba-23c8-49c4-b539-a824228485f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Rohamrendorok_vittek_el_Navalnij_szovetsegeset","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:37","title":"Rohamrendőrök vitték el Navalnij szövetségesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálbüntetést kért az ügyész a lövöldözőre. ","shortLead":"Halálbüntetést kért az ügyész a lövöldözőre. ","id":"20190810_Kifejezetten_mexikoiakat_akart_olni_az_El_Pasoi_lovoldozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ac795e-53a6-4291-b2dd-a469c3fbd7dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Kifejezetten_mexikoiakat_akart_olni_az_El_Pasoi_lovoldozo","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:42","title":"Kifejezetten mexikóiakat akart ölni az El Pasó-i lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]